Rami Malek explora arte, amor y muerte en "The Man I Love", de Ira Sachs en Cannes

En el drama ambientado en la década de 1980 “The Man I Love”, de Ira Sachs, Rami Malek encuentra el papel mejor confeccionado desde su interpretación ganadora del Oscar de Freddie Mercury en “Bohemian Rhapsody”.

Aunque la película de Sachs, que compite este año en el Festival de Cine de Cannes, también se centra en un artista que muere de sida, por lo demás es una trama completamente distinta y, en términos dramáticos, mucho más personal sobre el arte, el amor y la muerte.

“A mí me tomó un momento darme cuenta de que se trataba más de la vida”, comentó Malek en una entrevista junto a Sachs en una terraza en Cannes. “Hay una amenaza que se cierne durante toda la película, pero es una corriente subterránea. A lo largo del filme hay una cacofonía de sonido e imágenes y belleza que te llena el alma”.

La película, que está a la venta en Cannes, le ha valido a Malek —un actor que a veces ha tenido dificultades para encontrar papeles que le encajen bien desde su salto a la fama con la serie “Mr. Robot”— algunas de las mejores críticas de su carrera.

Sachs, el cineasta independiente neoyorquino de “Passages” ("Pasajes") y “Love Is Strange” ("El amor es extraño"), sabía que quería a un actor con una cualidad de estrella inefable.

“Lo que vi en ‘Mr. Robot’ fue a un actor muy natural y a alguien que tiene una capacidad en la que no sabes cómo pasa de una palabra a la siguiente”.

En “The Man I Love”, Malek interpreta a Jimmy George, un artista teatral de Nueva York que intenta seguir actuando pese a su enfermedad. Su pareja (Tom Sturridge) lo cuida con esmero, mientras que un hombre (Luke Ford) que se muda al mismo edificio se enamora de Jimmy de inmediato.

No es una película llena de medicamentos y visitas al hospital. En cambio, retrata a un artista que, desesperadamente, intenta seguir adelante.

Sachs señaló que quería “una película arrebatadora”.

“Quería hacer una película que contuviera todas las cosas que extrañaré cuando ya no esté”, manifestó el cineasta. “Quería que estuviera impregnada de emoción y dolor y piel. Es una película sexy. Tiene color y música. Podrías decir que es una lista de placeres o pecados”.

Algunas de las escenas más abrumadoras de la película muestran a Jimmy ensayando o actuando. En un número culminante y desgarrador, canta a su familia el éxito de 1970 de Melanie “What Have They Done to My Song Ma”.

“Salió directamente de mi alma”, afirma Malek. “Es un momento en la película en el que Jimmy tiene cierta claridad sobre lo que viene. Hay una negativa obstinada a seguir creando en los momentos más desesperados que emana a lo largo de esta película. Me impregnó de esta sensación de: ‘Oh, puedo ser peligroso. Puedo llevar las cosas a un límite al que no había llegado antes’”.

La década de 1980 tiene una importancia profunda para Sachs, de 60 años, quien empezó a trabajar en Nueva York en 1984. Se inspiró en las historias de artistas teatrales como John Kelly y John Jesurun.

“Ellos fueron quienes me contaron sobre la última noche en que el comediante Frank Maya estuvo en el escenario y perdió la capacidad de terminar su acto”, relata Sachs. “John Kelly me habló de Ethyl Eichelberger actuando y con el sudor empapándole la cara”.

Malek llama a Sachs “una biblioteca”, cuya conexión con la época de “The Man I Love” alimentó su curiosidad.

“Esa confianza generó en mí una interpretación que no sabía que estaba dando”, sostiene Malek. “Pero sabía que estaba haciendo algo único. No sabía que se iba a traducir”.