Pese a enfermedades a bordo, la demanda de cruceros se mantiene

Los recientes brotes de hantavirus y norovirus en cruceros están acaparando titulares, pero es poco probable que frenen la creciente popularidad de las vacaciones en esas embarcaciones recreativas, según representantes del sector y expertos en viajes.

De hecho, muchos dentro de la industria aún esperan que este año una cifra récord de personas en todo el mundo haga cruceros, pese a que tres pasajeros a bordo del MV Hondius murieron por hantavirus después de que el barco hiciera escala en Argentina y a un reciente brote de norovirus en un barco británico atracado en Burdeos, Francia.

“El consumidor de cruceros parece ser un poco de teflón cuando se trata de historias como esta”, declaró Rob Kwortnik, profesor asociado de la Nolan School of Hotel Administration de la Universidad de Cornell, que sigue de cerca la industria de los cruceros.

A mediados de abril, un pronóstico anual de la Cruise Lines International Association estimó que 38,3 millones de personas viajarían este año en barcos de navegación oceánica, un 4% más que el récord de 37,2 millones de pasajeros del año pasado.

Las cifras de ventas de toda la industria se manejan con mucha reserva. Consultada sobre posibles impactos por lo ocurrido a bordo del MV Hondius, la asociación comercial indicó que no comenta ni especula sobre las reservas. Varias grandes compañías de cruceros -- entre ellas Royal Caribbean, Norwegian y Carnival -- no respondieron a preguntas de The Associated Press sobre si sigue la demanda.

Oceanwide Expeditions, la empresa holandesa propietaria del MV Hondius, señaló que no prevé cambios en sus operaciones. Tiene un crucero que zarpa de Keflavik, Islandia, el 29 de mayo.

Cruceristas veteranos afirmaron que el brote no afectará sus planes.

“Tengo ocho cruceros reservados, y sin duda reservaré otro”, declaró Jenni Fielding, quien escribe un blog y publica videos en redes sociales sobre viajes en crucero bajo el seudónimo Cruise Mummy. “Hacer un crucero es tan seguro como cualquier otro tipo de vacaciones, siempre que los viajeros sigan consejos de salud sensatos y se mantengan atentos a las orientaciones oficiales”.

Scott Eddy, influencer del sector hotelero, está actualmente en un crucero y atracado en Mónaco. Dijo que otros pasajeros no han mencionado el brote de hantavirus.

“El viajero promedio entiende que se trata de una situación sanitaria aislada y no de algo propio del viaje en crucero en sí”, indicó Eddy. CruiseCompete.com, un mercado en línea donde los consumidores que planifican vacaciones pueden comparar ofertas de agentes de viajes, reservó un 31,7% más de camarotes en la primera mitad de mayo en comparación con el mismo período del año pasado, indicó su director ejecutivo, Bob Levinstein.

“Puedo decir categóricamente que no hemos visto ninguna caída en la demanda”, señaló Levinstein.

Explicó que el norovirus —un virus estomacal extremadamente contagioso que prospera en entornos concurridos— se asocia con los cruceros en la mente de muchos estadounidenses porque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos exigen que los barcos informen cuando el 3% o más de los pasajeros reporta síntomas.

En un barco con 5.000 pasajeros, una enfermedad que afecte al 3% de ellos “pasa completamente desapercibida para la gran mayoría de los vacacionistas, y los cruceristas con experiencia lo saben”, señaló.

Kwortnik indicó que las noticias de una enfermedad rara vez influyen en la decisión de los pasajeros de sumarse a un crucero porque, por lo general, los viajes se reservan con al menos seis meses —y a menudo hasta un año— de anticipación.

“Las personas que están reservando cruceros mañana están pensando en las vacaciones”, expresó.

Viking, una línea de cruceros con sede en Suiza, apuntó durante una llamada de conferencia con inversionistas el jueves que la demanda de sus cruceros fluviales se debilitó brevemente durante los primeros tres meses de este año después de que comenzara la guerra con Irán, pero luego se recuperó rápidamente.

Viking indicó que el 92% de sus cruceros de 2026 y el 38% de sus cruceros de 2027 estaban reservados. La empresa no mencionó el hantavirus ni el norovirus.

Andrew Coggins, analista de la industria de cruceros y profesor en la Lubin School of Business de la Universidad Pace, señaló que, incluso si los viajeros que están por embarcar pronto en un crucero se sienten inquietos por las últimas noticias, es poco probable que obtengan un reembolso.

“Creo que, si hay algún impacto en la demanda, sería a largo plazo. Si vas a hacer un crucero en los próximos meses, ya pasaste el punto en el que puedes recuperar tu dinero”, explicó.

Añadió que la historia del hantavirus recibió mucha atención porque recordó a la Diamond Princess, que fue puesta en cuarentena frente a Japón durante dos semanas a comienzos de 2020 después de que se detectara a bordo el coronavirus que se convirtió en una pandemia mundial.

La pandemia de COVID-19 devastó la industria de los cruceros y obligó al cierre de muchos operadores más pequeños. Los cruceros no volvieron a ver un repunte de pasajeros hasta 2022, indicó Coggins.

Según CLIA, todavía hay menos pasajeros de cruceros procedentes de China y Japón que antes de la COVID. Pero Coggins afirmó que la demanda en otros lugares está en auge.

“Hay nuevos barcos encargados hasta 2037. Las líneas de cruceros son optimistas. Ven que la demanda crece y quieren ofrecer nuevos atractivos y comodidades, nuevos puertos, nuevos destinos”, manifestó.

Una razón del crecimiento de los cruceros es su amplio atractivo entre distintas generaciones y niveles de ingresos. En una encuesta reciente en Estados Unidos, Bank of America encontró que los encuestados de la Generación Z y los millennials fueron los más propensos a decir que planeaban hacer un crucero en los próximos 12 meses.

La encuesta también halló que el gasto en cruceros aumentó en los hogares de menores ingresos, incluso cuando esos hogares gastaron menos en pasajes aéreos y alojamiento. En los últimos años, las líneas de cruceros han estado atrayendo a esos pasajeros con itinerarios más cortos y asequibles.

Kwortnik señaló que los cruceros también ofrecen a los viajeros una buena relación calidad-precio para su presupuesto vacacional.

“En promedio, cuesta más simplemente alojarse en un hotel en Miami que navegar en un crucero que sale de Miami, y el crucero incluye alojamiento, múltiples destinos, comida, entretenimiento y transporte, todo dentro de la tarifa”, afirmó.

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Durbin reportó desde Detroit. Anderson reportó desde Nueva York

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.