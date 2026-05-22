Ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano dejan 10 muertos, incluidos 6 paramédicos y una menor

Israel lanzó el viernes ataques aéreos en el sur de Líbano en los que murieron 10 personas, entre ellas seis paramédicos y una niña siria, informó el Ministerio de Salud libanés, en el más reciente episodio de ataques casi diarios de ambos bandos que no se han detenido pese al frágil alto el fuego, negociado por Estados Unidos, en la guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah.

El primer ataque alcanzó la aldea de Hanouiyeh y mató a cuatro paramédicos que trabajaban para la Asociación de Salud Islámica de Hezbollah, además de herir a otras dos personas, entre ellas, otro paramédico, indicó el ministerio.

Otro ataque, ocurrido el viernes por la mañana contra la aldea de Deir Qanoun al Nahr, en la provincia costera de Tiro, provocó la muerte de seis personas, entre ellas una menor siria y dos socorristas de la Asociación de Scouts Al-Rissala, un grupo de paramédicos afiliado al movimiento Amal, aliado de Hezbollah, señaló el ministerio. Otras seis personas resultaron heridas, incluidos tres paramédicos y una mujer siria.

El Ministerio de Salud afirmó que los dos ataques “violaron” el derecho internacional.

La Organización Mundial de la Salud de la ONU informó el jueves que se han confirmado 169 ataques contra trabajadores e instalaciones sanitarias en Líbano, con un saldo de 116 muertos, desde que comenzó la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah.

El Ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios. Con anterioridad, ha acusado a Hezbollah, respaldado por Irán, de usar ambulancias como fachada para actividades de combate, sin aportar pruebas.

Los ataques de Israel y Hezbollah se han mantenido pese a un alto el fuego negociado por Estados Unidos.

A inicios de esta semana, el Ministerio de Salud libanés indicó que la cifra de muertos en la más reciente ronda de combates entre Israel y Hezbollah en Líbano superó los 3.000.

La más reciente guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, después de que el grupo armado disparara cohetes hacia el norte de Israel dos días después de que Washington y Tel Aviv iniciaran sus ataques contra Irán, uno de los principales respaldos del grupo armado libanés.

También el viernes, el Ejército y la Dirección General de Seguridad de Líbano emitieron comunicados en los que declararon que sus oficiales son disciplinados, profesionales y leales únicamente a sus instituciones y a la nación.

Los comunicados se difundieron un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones a un grupo de legisladores afiliados a Hezbollah, funcionarios de seguridad del Estado y aliados del grupo armado por presuntamente intentar preservar la influencia de la organización político-paramilitar respaldada por Irán sobre las instituciones estatales libanesas y obstaculizar los esfuerzos de desarme.

Es la primera vez que Washington sanciona a funcionarios de seguridad del Estado libanés en funciones: uno de la Dirección General de Seguridad del país y el otro de la inteligencia militar, ambos acusados de proporcionar a Hezbollah “apoyo ilícito” e información de inteligencia durante el actual conflicto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.