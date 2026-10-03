Accidente de tránsito deja al menos 17 muertos, la mayoría peregrinos católicos, en Kenia

Al menos 17 personas fallecieron en un accidente de tránsito el que se vieron involucrados varios vehículos en la autopista hacia la ciudad de Mombasa, en la costa de Kenia, informó la policía el sábado. La mayoría de los muertos eran peregrinos que se dirigían a un lugar de oración.

El siniestro, registrado en la zona de Salama, ocurrió después de la medianoche, cuando el conductor de un camión intentó sin éxito adelantar a otro camión; se desvió y provocó una colisión con varios vehículos, entre ellos la furgoneta que llevaba a los peregrinos, explicó la policía local.

El conductor y 16 pasajeros de la furgoneta, la mayoría mujeres, murieron en el lugar, de acuerdo con las autoridades.

Los peregrinos se dirigían a un sitio de oración en el condado de Nakuru, al oeste de la capital, Nairobi, señaló Martin Kivuva, arzobispo de la archidiócesis católica de Mombasa.

El prelado dijo en un comunicado que él y otros estaban “profundamente entristecidos" por las muertes. El presidente William Ruto ofreció condolencias a las familias, amigos, feligreses y a toda la comunidad católica “que está de luto por esta dolorosa pérdida”. “Oremos por el descanso de sus almas igual que oramos por sus familias”, agregó.

La Autoridad Nacional de Transporte y Seguridad de Kenia instó a todos los automovilistas a extremar la precaución, evitar adelantamientos peligrosos y respetar estrictamente la disciplina de carril. El organismo gubernamental dijo que el tramo donde ocurrió el accidente era un llamado “punto negro” y que se habían formulado recomendaciones para abordar los problemas de seguridad.

Los accidentes de tránsito son un problema en toda África. A menudo se atribuyen al mantenimiento deficiente de los vehículos, al exceso de velocidad y al mal estado de las carreteras.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.