Letonia vota para elegir nuevo Parlamento ante temores de ataques híbridos rusos

Los letones elegían un nuevo parlamento el sábado, mientras el primer ministro, el proucraniano Andris Kulbergs, buscaba un mandato completo. Los comicios se celebran en un momento en que la pequeña república en el flanco oriental de la OTAN lidia con una creciente preocupación por una posible agresión rusa.

La crisis política provocada por la gestión de drones extraviados, que se sospechaba que procedían de Ucrania, derribó en mayo a la coalición gobernante, que ya estaba bajo presión por otros muchos asuntos. El parlamento, o Saeima, aprobó entonces una coalición de cuatro partidos encabezada por Kulbergs, del partido centrista Lista Unida, que antes estaba en la oposición.

Letonia, al igual que sus vecinos bálticos Lituania y Estonia, apoya firmemente a Kiev en su lucha contra la invasión de Moscú. Tiene frontera tanto con Rusia como con Bielorrusia, aliada del Kremlin.

Kulbergs, de 47 años, quiere que los votantes le concedan su propio mandato. Ante la fragmentación del panorama político letón, casi con toda seguridad será necesario formar una coalición multipartidista para gobernar. Los partidos deben obtener al menos el 5% de los votos para conseguir representación parlamentaria.

"Lo que quiero ver es simplemente a la democracia en acción, que la gente realmente vaya a votar y exprese su opinión sobre quién quiere que gobierne el país durante el próximo mandato", afirmó Jānis Artis Briedis, que votó en la capital, Riga.

Casi 1,56 millones de los más de 1,8 millones de habitantes del país, tienen derecho a elegir a los 100 miembros del Saeima unicameral para un mandato de cuatro años.

“Obviamente, es una elección muy decisiva, y espero que votemos por partidos que tomen decisiones correctas a nivel nacional para la defensa y la economía, así que creo que la coalición quizá no sea ideal, pero aun así estará bien y avanzaremos en la dirección correcta”, manifestó Reinholds Pirags tras depositar su boleta.

La preocupación por posibles ataques híbridos rusos —un término utilizado para actos hostiles no convencionales como sabotaje, ciberataques o desinformación, entre otros métodos— ha ido en aumento en algunas partes de Europa en los últimos meses. Letonia, como otras naciones en el extremo oriental de la OTAN, está particularmente expuesta.

La OTAN ha reforzado su protección del espacio aéreo letón durante el periodo electoral, y Alemania envió cuatro cazas Eurofighter al país por aproximadamente una semana.

El Servicio de Seguridad Estatal de Letonia indicó la semana pasada que aún no había detectado esfuerzos significativos o sistemáticos por parte de Rusia u otros para influir en los comicios a favor de algún partido o candidato, reportó la agencia noticiosa local LETA.

Se espera que los centros de votación cierren a las 17:00 GMT.

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El periodista de The Associated Press Geir Moulson en Berlín contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.