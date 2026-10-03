Rusia ataca puente en el norte de Kiev en nueva táctica para paralizar la capital de Ucrania

Un ataque ruso dañó el Puente del Norte de Kiev en la madrugada del sábado, lo que interrumpió el tránsito y causó atascos por tercer día consecutivo en el último intento de Moscú para perturbar la vida en la capital de Ucrania.

El incidente se produjo un día después de que los ataques del Kremlin obligaron a cerrar total o parcialmente tres de los seis puentes viales de Kiev sobre el río Dniéper. Antes, Rusia había golpeado bloques de apartamentos, almacenes de supermercados, gasolineras y centros de datos, entre otros objetivos, en una escalada de ataques.

Rusia invadió a su vecino hace más de 4 años y medio, y no hay señales concretas de que ambos países puedan alcanzar un acuerdo de paz. Los combates a lo largo de los alrededor de 1.250 kilómetros (780 millas) de la línea del frente, que serpentea por el norte, el este y el sur de Ucrania, han quedado prácticamente estancados en los últimos meses.

El alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko, dijo que el último ataque dañó la superficie de la calzada y los cables de los trolebuses, lo que obligó a suspender el tránsito. No se reportaron víctimas.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el sábado que estaba detrás del último operativo, alegando que el puente se utiliza para “facilitar los movimientos de tropas y la logística de los envíos de mercancía militar” para las fuerzas armadas de Ucrania.

Videos que circulaban en redes sociales parecían mostrar el momento del impacto mientras varios vehículos cruzaban el puente, incluidas imágenes supuestamente tomadas por la cámara instalada en el salpicadero de un auto.

La guerra aérea se ha intensificado: Kiev golpea la industria petrolera y a empresas rusas mientras Moscú ha amenazado a ciudades ucranianas con misiles balísticos y drones propulsados por motores a reacción, difíciles de interceptar.

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, afirmó el sábado que la guerra está “llegando peligrosamente” a su país tras una serie de incursiones en su espacio aéreo.

“Condeno el ataque de Rusia contra Ucrania esta mañana. Su guerra está llegando peligrosamente a Moldavia”, escribió Sandu en una publicación en X, añadiendo que cinco “armas rusas de ataque aéreo, incluidos misiles Banderol y drones, violaron nuestro espacio aéreo y explotaron en nuestro territorio”.

“Moscú está poniendo vidas en riesgo en toda Europa y debe ser detenido”, agregó.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que, durante la noche, las fuerzas del Kremlin dispararon misiles de crucero Banderol —municiones merodeadoras de bajo costo, propulsadas por motores a reacción, que se usan para saturar las defensas antiaéreas ucranianas— contra la región de Odesa, que comparte una larga frontera terrestre con Moldavia. Este tipo de armas están diseñadas para mantenerse sobrevolando una zona, buscar objetivos y estallar al impactar contra ellos.

Por otra parte, varias personas resultaron heridas luego de que drones ucranianos alcanzaron durante la noche la ciudad de Kaluga, en el oeste de Rusia, y dañaron edificios residenciales, indicó el gobernador regional, Vladislav Shapsha. Aunque no dio cifras concretas, apuntó que se derribaron 13 aviones no tripulados sobre la región.

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El periodista de The Associated Press Stephen McGrath en Coventry, Inglaterra, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.