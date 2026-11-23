Un tribunal federal de apelaciones le dio el lunes al presidente Donald Trump una nueva vía para borrar su condena penal en un caso de pagos indebidos, luego de trasladar la causa a una corte federal donde podría presentar una solicitud de desestimación por motivos de inmunidad.

Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 2º Circuito revocó la decisión de un tribunal de menor instancia que había mantenido el caso en un juzgado estatal de Nueva York, donde se llevó a cabo el juicio contra Trump tras el cual fue declarado culpable de 34 cargos graves de falsificar registros empresariales para ocultar un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels.

El panel ordenó a un tribunal de menor instancia que emita una decisión lo más pronto posible sobre si el caso debe permanecer en una corte federal. Si eso ocurre, entonces Trump podría argumenta que el veredicto debe anularse por motivos de inmunidad presidencial.

La decisión también puso en marcha una suspensión de los procedimientos en la apelación paralela de Trump en el tribunal estatal. Trump niega haber cometido irregularidad alguna y no recibió un castigo en este caso, el cual lo convirtió en el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito.

El panel indicó en su orden que discrepaba con la decisión previa del fallecido juez federal de distrito Alvin Hellerstein de rechazar la solicitud de Trump de trasladar el caso a una corte federal.

Los jueces de apelación dictaminaron que Hellerstein “se equivocó al sostener que el traslado de jurisdicción es categóricamente inviable en un caso penal estatal” después de una condena, además de que se equivocó al negar que Trump tuviera argumentos para tratar de trasladar el caso en dos ocasiones: la primera tras su acusación formal y otra después del juicio.

Una semana antes, los jueces del 2º Circuito Raymond J. Lohier Jr., John M. Walker Jr. y José A. Cabranes discutieron el asunto durante más de una hora con el abogado de Trump y a un fiscal estatal.

Lohier y Cabranes fueron nombrados al cargo por presidentes demócratas, y Walker por un republicano.

Un portavoz del equipo legal de Trump señaló en un comunicado que el presidente “agradece el fallo rápido y correcto del 2º Circuito, mientras continúa derrotando a los demócratas que emplean nuestro sistema de justicia como un arma”.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que llevó el caso, se negó a comentar sobre la decisión.

El abogado de Trump, Robert Giuffra Jr., había instado a los jueces a emitir un fallo expedito, argumentando que sin la intervención de un tribunal federal, el presidente “probablemente tendrá que esperar años” a que los tribunales estatales de apelación se pronuncien antes de poder llevar el asunto ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Steven Wu, director de la división de apelaciones de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, solicitó al panel del 2º Circuito que ratificara el fallo de Hellerstein y mantuviera el caso en el tribunal estatal.

Trump se encontraba en el proceso de una apelación tradicional a través del sistema de tribunales estatales de Nueva York, el cual incluyó argumentos ante la División de Apelaciones el pasado 5 de noviembre. Esa corte aún no emite un fallo y podría verse impedida de hacerlo en virtud al dictamen del lunes.

Trump pidió la intervención del 2º Circuito después de que un juez federal emitió un tercer fallo en contra del presidente en agosto pasado. Hellerstein, quien falleció el mes pasado a los 92 años, escribió en su decisión que “la inmunidad presidencial no abarca pagos para silenciar a una estrella de cine para adultos o participar para encubrir una vergüenza”.

Trump intentó trasladar por primera vez el caso a un tribunal federal pocas semanas después de ser acusado formalmente en marzo de 2023. Lo intentó nuevamente después de ser declarado culpable y luego de que la Corte Suprema dictaminó en julio de 2024 que los presidentes y expresidentes no pueden ser procesados por actos oficiales y que los fiscales no pueden usar actos oficiales como prueba de que acciones no oficiales fueron ilegales.

Después de que Trump apeló el segundo rechazo de Hellerstein, el 2º Circuito le ordenó al juez reconsiderar, determinando que no había sopesado “importantes cuestiones pertinentes” a la solicitud del mandatario de trasladar su caso.

Dicho panel, que también incluía a Lohier, indicó que no expresaba opinión sobre cuál debería ser su veredicto, pero instruyó a Hellerstein a revisar de cerca evidencias que, según Trump, estaban relacionadas con actos oficiales y si Trump podía argumentar que esas acciones se realizaron como parte de sus funciones en la Casa Blanca.

Giuffra dijo al panel del 2º Circuito la semana pasada que los fiscales en el juicio de Trump habían utilizado el tipo de pruebas sobre actos oficiales que posteriormente quedaron prohibidas por el fallo de la Corte Suprema, incluido testimonio sobre sus conversaciones en el Despacho Oval, su flujo de trabajo y publicaciones en redes sociales.

Giuffra también cuestionó la descripción de la fiscalía del pago a Daniels como una contribución ilegal de campaña en virtud de la Ley Federal de Campañas Electorales, argumentando que esas acusaciones corresponden a un tribunal federal, no a uno estatal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.