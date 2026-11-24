Las fuerzas armadas de Corea del Sur informaron el martes que varias aeronaves rusas volaron dentro de la zona de identificación de defensa aérea del país sobre aguas entre la península coreana y Japón, lo que provocó que la nación emitiera una breve alerta para una isla ubicada frente a su costa oriental. Corrigió reportes anteriores de que las aeronaves habían violado el espacio aéreo territorial del país.

La declaración del Estado Mayor Conjunto corrigió los anuncios previos del Ministerio del Interior y Seguridad y del gobierno provincial local, según los cuales aeronaves extranjeras habían violado el espacio aéreo surcoreano y que probablemente eran rusas o norcoreanas.

El Ministerio de Seguridad ordenó a los residentes de la isla de Ulleung que se trasladaran a instalaciones subterráneas o se resguardaran dentro de edificios alrededor de las 7:52 a.m., pero levantó la orden tres minutos después, diciendo que las aeronaves habían salido del área de peligro.

El Estado Mayor Conjunto señaló que el país desplegó aviones de combate en preparación para contingencias antes de que las aeronaves rusas se retiraran. No dijo de momento cuántos aviones rusos detectó ni qué tipos de aeronaves eran.

Hasta el momento no había reportes de accidentes o afectaciones importantes en la isla, que tiene una población de alrededor de 9.000 personas. Ulleung sufrió un gran susto en 2022, cuando Corea del Norte disparó más de 20 misiles al mar en medio de un aumento de las tensiones intercoreanas. Un misil se dirigió hacia la isla, lo que activó sirenas de ataque aéreo y provocó la evacuación de residentes.

El incidente ocurrió una semana después de que Corea del Sur desplegó aviones de combate para repeler varias aeronaves militares rusas que, según dijo, ingresaron temporalmente en la zona de defensa aérea del país sobre aguas entre la península coreana y Japón.

Japón presentó una protesta ese mismo día ante Moscú después de decir que dos aeronaves presuntamente rusas habían ingresado en el espacio aéreo del país frente a su costa suroccidental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.