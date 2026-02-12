Dos personas sufrieron heridas leves tras la colisión de un buque de guerra estadounidense y un buque de suministros de la Armada mientras recargaban combustible en el océano, cerca de Sudamérica.

El destructor de misiles guiados USS Truxtun, de la clase Arleigh Burke, y el buque de apoyo rápido al combate USNS Supply, de la clase Supply, chocaron el miércoles por la tarde durante un reabastecimiento de combustible entre buques en alta mar, según un comunicado del Mando Sur.

Dos personas sufrieron heridas leves y se encuentran estables. El portavoz del Mando Sur, el coronel Emmanuel Ortiz, declaró al Wall Street Journal que ambos buques pueden seguir navegando sin peligro.

La causa de la colisión no quedó clara de inmediato, y Ortiz dijo que se está investigando el incidente.

Tampoco se supo de inmediato el lugar exacto del accidente, pero el Journal informó que se produjo en aguas cercanas a Sudamérica.

El destructor USS Truxton (en la imagen) y un buque de suministros de la Armada chocaron el miércoles mientras recargaban combustible en alta mar y dos personas sufrieron heridas leves, según un informe ( AFP via Getty Images )

El Truxtun salió de su puerto base de Norfolk, Virginia, el 6 de febrero para un despliegue programado. Mientras tanto, el Supply había estado operando en el Caribe. Según un funcionario militar, la colisión se produjo en la zona de responsabilidad del Mando Sur, que incluye Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

La colisión se produce meses después de que el presidente Donald Trump ordenara un importante refuerzo naval en la región y comenzara a ordenar ataques contra múltiples embarcaciones que, según Estados Unidos, trafican con narcóticos para los cárteles de la droga.

Al menos 130 personas han muerto en los ataques militares estadounidenses desde que comenzaron en septiembre.

El lunes, Estados Unidos atacó un buque en el Pacífico oriental; murieron dos personas y una sobrevivió. Los militares afirmaron que el buque “participaba en operaciones de narcotráfico”.

El ataque fue la tercera incursión conocida desde la redada que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro el mes pasado.

Según el informe, las colisiones en las que se ven implicados buques de guerra de la Armada son relativamente raras. Diecisiete marineros murieron en dos colisiones distintas entre destructores de la Armada y buques mercantes en el Pacífico en 2017. Las autoridades determinaron que ambos accidentes se debieron a errores de la tripulación.