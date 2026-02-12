Juez otorga casa por cárcel al reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora

Un juez guatemalteco ordenó el jueves arresto domiciliario, como medida sustitutiva a la prisón, para el reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, acusado por la fiscalía por presunto lavado de dinero.

Zamora, destacado por sus investigaciones periodísticas en que denunció casos de corrupción, contabiliza 1.295 días en la cárcel sin recibir un juicio ni una condena en firme.

En mayo de 2024 un tribunal le otorgó la libertad a Zamora, pero una sala de apelaciones anuló la orden de excarcelación de la que gozaba posteriormente y ordenó que volviera a prisión a solicitud de la fiscalía.

El periodista, de 69 años, lideró por más de 20 años el medio de comunicación El Periódico, desde el cual denunció hechos de corrupción de gobiernos como el del entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

En diciembre, la familia del periodista Zamora pidió su liberación luego de permanecer más de tres años en prisión preventiva y denunció vicios en el proceso judicial en su contra.

La fiscalía apresó en julio de 2022 a Zamora bajo la acusación de lavado de dinero por pedir a un amigo (que lo denunció) que bancarizara unos 38.000 dólares que, según el periodista, eran producto de una donación para El Periódico, del que era presidente y que entonces enfrentaba problemas financieros. Posteriormente la fiscalía le acusó de otros dos delitos en un proceso unificado.

El juez a cargo de la primera causa, Jimi Bremer, sancionado por Estados Unidos por sus resoluciones judiciales, no permitió que Zamora presentara pruebas a su favor.

En junio de 2023 Zamora fue llevado a juicio; la fiscalía había solicitado 40 años de prisión y fue condenado a seis años. En 2024, tras la revisión del proceso, un tribunal anuló la condena —lo cual ha sido ratificado por otras instancias judiciales— y ordenó un nuevo juicio que aún no se realizó.

Los familiares de Zamora argumentan que las leyes de Guatemala e internacionales dicen que una persona no puede pasar más de dos años en prisión preventiva y que su padre lleva ya más de tres años detenido.