Primera ministra de Barbados logra tercer mandato tras arrasar en elecciones

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, ha asegurado un tercer mandato consecutivo en el cargo después de que su partido obtuviera los 30 escaños del Parlamento en las elecciones generales de esta semana, según un anuncio realizado el jueves por medios estatales.

El candidato opositor fue Ralph Thorne, del Partido Laborista Democrático, durante las elecciones del miércoles. CBC News Barbados señaló que el Partido Laborista de Mottley fue el único que consiguió escaños en el Parlamento, la tercera vez que lo logra.

“No vinimos simplemente a ocupar cargos. Vinimos a hacer que Barbados sea mejor y a mejorar sus vidas”, declaró Mottley en un discurso de victoria pronunciado durante la noche.

Prometió avanzar como prometió en sectores que incluyen la atención sanitaria, la seguridad pública y el transporte.

“No apartamos la mirada de las preocupaciones de nuestros electores”, Mottley le dijo a una multitud que la vitoreaba.

Mottley es conocida por encabezar un plan de financiamiento para desastres climáticos que permitiría que los prestamistas internacionales pongan más fondos a disposición de las naciones en desarrollo.

Bajo el liderazgo de Mottley, Barbados también rompió lazos con la reina Isabel II en noviembre de 2021 y dejó de ser una monarquía constitucional.

Mottley indicó que espera que su gabinete preste juramento el lunes y que el Parlamento reabra para finales de la próxima semana.

