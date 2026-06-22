Prada sirve la versión de lujo de la pasta pomodoro en la Semana de la Moda de Milán

Miuccia Prada y Raf Simons reinventan básicos inspirados en los jeans en cuero y tejidos técnicos para la más reciente colección de Prada, presentada el domingo durante la Semana de la Moda de Milán, y señalaron que querían looks de moda masculina para la gente en la calle, no sólo para los seguidores de la moda.

El nuevo uniforme de Prada para la próxima primavera y verano: chaquetas entalladas y cortas y pantalones de cinco bolsillos, conjuntados con blazers atemporales o cazadoras tipo blusón de cuero.

“A veces simplemente te das cuenta de que necesitas una buena pasta pomodoro”, comentó Simons antes del desfile en referencia a ese básico de las comidas italianas.

La pasta pomodoro de Prada

Aunque la colección se inspiró en los jeans, Prada reconoció que nunca había usado un par en su vida, mientras que Simons contó que solo recientemente volvió a ese clásico cotidiano tras dos décadas de llevar pantalones de lana durante todo el año.

Así, contra todo pronóstico, los pantalones de cinco bolsillos combinados con chaquetas de bolsillos planos se convirtieron en el nuevo uniforme de Prada, ambos entallados y cortos.

La mayoría de los looks se materializó en un cuero lujoso y suave, en monocromos de blanco antiguo, gris, burdeos o turquesa, que salieron a la pasarela al ritmo de riffs de guitarra rock. Un subconjunto apareció en un tejido técnico blanco casi transparente, más adecuado para la reciente ola de calor en Europa. Sólo un puñado de looks de cierre se confeccionó con auténtico denim.

Un puñado de camisas cortas y chalecos de punto lucía patrones geométricos, rematados con pañuelos de seda en contraste atados alrededor de la cintura. Los únicos bolsos fueron riñoneras coloridas llevadas a la cintura, a veces sujetas a cinturones gruesos. Un zapato de punta con múltiples tiras de velcro completó los conjuntos.

De vuelta a las calles

Prada manifestó que el objetivo era una colección de piezas universales y evitar el “diseño inútil”, que añadió que es “gran parte de lo que hay” en otras pasarelas.

Simons explicó que los diseñadores querían reconectar la moda con la manera en que la gente realmente se viste, y observó que algunas de las ideas más fuertes de la moda históricamente surgieron “de la calle”, en lugar de ser dictadas por las marcas de lujo y las pasarelas.

“Es una silueta clara, vertical, simple, afilada, orgullosa. Mucho blanco, pacífico, esperanzador y purificador. Creemos que esta colección está rompiendo la percepción de lo que se considera el lujo típico en la alta moda”, afirmó Simons.

En el espíritu de la sencillez, la colección se presentó en una sala de exhibición desnuda, con asientos tipo banco transparentes.

Todos tuvieron vista de primera fila, y la sección VIP recibió a la superestrella de la NBA Anthony Edwards, al cantante y actor sudafricano-australiano Troye Sivan, al grupo masculino de K-pop ENHYPEN y al actor británico Louis Partridge.

Multitudes de fans entusiasmados soportaron la ola de calor de comienzos del verano para saludar a sus celebridades favoritas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.