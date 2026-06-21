Francia restringe el alcohol y los deportes al aire libre por la ola de calor en Europa

Francia puso en alerta a los servicios de emergencia y a las fuerzas armadas ante el riesgo de incendios forestales, restringió el consumo de alcohol en la vía pública y canceló algunos eventos deportivos al aire libre para hacer frente a una ola de calor que se despliega en partes de Europa.

El servicio meteorológico francés puso a cerca de un tercio del país bajo alerta roja por calor el domingo y las temperaturas eran altas en todo el país. Se esperaban 40 grados Celsius (104º Fahrenheit) el domingo en algunas zonas, en un país donde el aire acondicionado no está muy extendido. El pronóstico para el lunes es aún más caluroso.

La torre Eiffel y otros lugares de París instalaron estaciones de nebulización para refrescar a las multitudes, entre una batería de medidas anunciadas por autoridades nacionales y locales para minimizar los riesgos.

Más de 200.000 personas en toda Europa murieron por causas relacionadas con el calor en los últimos cuatro años y la mayoría de las muertes se podían prevenir, informó este mes la oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Se esperan más temperaturas por encima de lo normal este verano, lo que puede provocar agotamiento por calor y golpes de calor potencialmente mortales.

La oficina europea de la OMS pidió a países e instituciones que implementen planes contra el calor, como abrir centros de enfriamiento o introducir pausas o turnos flexibles que permitan a los trabajadores evitar el sol del mediodía.

La celebración anual del Día de la Música en Francia el domingo es una preocupación particular para las autoridades. La fiesta nacional en el solsticio de verano incluye miles de conciertos en plazas de pueblos, espacios de música electrónica y clubes de París, reúne a las comunidades y atrae cada vez más a visitantes internacionales.

El gobierno ordenó a los organizadores de los eventos del Día de la Música limitar el consumo de alcohol para “preservar los servicios de emergencia y permitir que el personal médico se concentre en atender a los más vulnerables”.

Las autoridades están especialmente preocupadas por las personas que viven en las calles abrasadas por el calor, y por los adultos mayores en residencias de ancianos o aislados en sus hogares. Unas 15.000 personas mayores murieron en una ola de calor en 2003 que provocó una reflexión nacional en Francia.

El gobierno anunció el sábado un refuerzo de la preparación ante incendios forestales y ordenó intensificar la vigilancia de los suministros de agua para los numerosos reactores nucleares de Francia.

Las escuelas solo se cerrarán como último recurso, indicó el gobierno, aunque los exámenes de fin de curso que se realizan por las tardes podrían aplazarse hasta la mañana siguiente o reorganizarse de otro modo.

El primer ministro, Sebastien Lecornu, convocó una reunión gubernamental de crisis por el calor el sábado y planea otra el domingo, ante lo que el servicio meteorológico nacional calificó como un episodio de calor “generalizado, duradero e intenso”.

Lecornu ordenó a los ministros del gobierno planificar una mejor adaptación de Francia a las olas de calor en el futuro, incluso “mediante aire acondicionado, si es necesario”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.