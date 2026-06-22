Partido gobernante de Etiopía retiene mayoría parlamentaria en elecciones marcadas por inseguridad

El partido gobernante de Etiopía mantuvo una abrumadora mayoría en el Parlamento tras las elecciones del 1 de junio, según los resultados finales publicados el domingo.

El Partido de la Prosperidad del primer ministro Abiy Ahmed obtuvo 438 de los 501 escaños en la Cámara de Representantes, informó la Junta Nacional Electoral de Etiopía. Se espera que el nuevo Parlamento se reúna en octubre para reelegir a Abiy por otro mandato de cinco años.

Las elecciones estuvieron empañadas por una represión contra la disidencia.

La inseguridad en las regiones de Oromia y Amhara provocó que 143 centros de votación no abrieran, indicó la junta electoral. Los combates entre el grupo armado Fano y el gobierno federal en Amhara, y los rebeldes del Ejército de Liberación Oromo, en Oromia, han sido la principal causa de inestabilidad cuando el gobierno busca desarmar a los grupos.

La participación fue del 94%. Más de 50 millones de personas, de una población estimada de 130 millones en Etiopía, estaban registradas para votar, señaló la junta.

La región de Tigray, donde cientos de miles de personas habían muerto en la guerra entre las fuerzas federales y grupos regionales, volvió a quedar excluida de las elecciones, lo que le negó voz en el Parlamento y la empujó aún más a los márgenes. La región no ha tenido representación federal durante seis años.

La presidenta de la junta electoral, Melatwork Hailu, afirmó el domingo que el organismo mantuvo la “neutralidad institucional y cumplió sus funciones únicamente de acuerdo con la ley y las directrices electorales, sin interferencias”.

La presencia de observadores de organizaciones regionales como la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, que estuvieron confinados en su mayoría a Adís Abeba, ayudó a dotar a las elecciones de legitimidad internacional. Las misiones fueron criticadas por no desplegar más personal en todo el país.

Oposición critica un clima de miedo e intimidación

Las elecciones recibieron críticas, ya que a la mayoría de los opositores del partido gobernante se le impidió participar, debido a que sus más destacados detractores estaban encarcelados, en el exilio o habían desaparecido.

Quienes optaron por postularse en las elecciones se quejaron de que no fueron ni libres ni justas y de que el entorno político estaba plagado de miedo e intimidación.

Yitayal Assefa, quien se presentó bajo la bandera opositora del Partido de Unidad de Toda Etiopía y perdió, dijo a The Associated Press el domingo que sentía que el gobierno tenía una ventaja abrumadora, dado a que los miembros de la oposición eran hostigados y no tenían ninguna posibilidad.

“Mi participación no se trataba de ganar, sino de luchar por mi voz y mis ideales políticos dentro del espectro político frente a un gobierno que tiene asegurada la victoria, gane o pierda”, resaltó Assefa.

Merara Gudina, profesor de la Universidad de Adís Abeba y líder opositor que se negó a participar en las elecciones, declaró a la AP que la votación fue una “farsa” y que la victoria del partido gobernante no fue ninguna sorpresa.

Gudina sostuvo que el resultado “afectará negativamente la estabilidad del país, ya de por sí en deterioro”.

El gobierno de Abiy ha sido acusado de violaciones de derechos humanos contra críticos y periodistas, pese a la promesa de democracia y paz que hizo en 2020.

Abiy ganó el Premio Nobel de la Paz en 2019 por resolver un conflicto de larga data entre Etiopía y la vecina Eritrea, aunque actualmente ambos países están enfrentados: Adís Abeba acusa a Asmara de apoyar a grupos rebeldes para desestabilizarla, y Eritrea acusa a Etiopía de amenazar con apoderarse de su puerto marítimo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.