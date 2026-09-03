La FIFA acusa a la UEFA de emprender una “campaña de desprestigio” contra su presidente Gianni Infantino

La FIFA acusó a la UEFA de emprender una “campaña de desprestigio contra la FIFA y sus dirigentes”, en una nueva escalada de la disputa que enfrenta a los dos principales organismos del fútbol mundial.

La tensión aumentó la semana pasada, cuando se conoció que la UEFA se prepara para presentar una denuncia penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su fallido plan para vender a inversores privados participaciones comerciales vinculadas a la Copa del Mundo.

La propuesta desató una fuerte reacción y amenazó con provocar una guerra interna en el fútbol mundial. Y aunque la UEFA finalmente descartó la posibilidad de boicotear la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA, el enfrentamiento entre ambas organizaciones está lejos de terminar.

En un documento de 56 páginas presentado por sus abogados ante un tribunal federal de Estados Unidos y al que tuvo acceso The Independent, la UEFA señala que se está “preparando para presentar denuncias penales en Suiza contra Infantino” por presunta “gestión delictiva”, a raíz de la propuesta, ya descartada, de FIFA Forward Enterprise (FFE).

La FIFA respondió ahora ante los tribunales. Según informaron varios medios el jueves, el organismo presentó una solicitud ante la justicia estadounidense para que se retrase cualquier decisión que permita a la UEFA acceder a los documentos que reclama o, en su defecto, para que la petición sea rechazada por completo antes de finales de septiembre.

En su escrito, la FIFA argumentó que la creación de FFE nunca pasó de ser “una propuesta” y que solo habría podido avanzar con el respaldo de la mayoría de sus asociaciones miembro y las “aprobaciones pertinentes” del Consejo de la FIFA.

“En lugar de participar en ese proceso democrático, la UEFA emitió un comunicado de prensa que dio inicio a una campaña de desprestigio de varias semanas contra la FIFA y sus dirigentes”, sostuvo el organismo.

La FIFA también aseguró que la ofensiva legal de la UEFA presenta “deficiencias jurídicas” y acusó al organismo europeo de intentar evitar que otros países alcancen la “fortaleza financiera necesaria para competir con la élite europea”.

“Si el fútbol se fortalece en los países en desarrollo, aumenta la competencia mundial. Eso termina reduciendo el poder de mercado de la UEFA y genera una mayor competencia para sus principales torneos”, sostuvo.

“Al recaudar fondos para ayudar a algunas de las asociaciones miembro más pequeñas de la FIFA a desarrollar el fútbol, FFE permitiría que más jugadores de esos países optaran por representar a sus selecciones y jugar en sus ligas nacionales, en lugar de hacerlo en el extranjero.

“Todo esto debilitaría el dominio de la UEFA sobre otras regiones del mundo”.

La UEFA, por su parte, cuestionó con dureza el proyecto de FFE. En su presentación judicial, lo describió como “un vehículo para que Infantino y un pequeño círculo adquieran una participación permanente y se beneficien de los activos más valiosos de la FIFA”.

El documento fue presentado en Florida, donde tienen su sede FIFA Americas y FWC2026 US, dos entidades vinculadas a la FIFA. La UEFA busca obtener documentos y comunicaciones de ambas organizaciones relacionados con el “origen, desarrollo, debate interno y anuncio público de la propuesta FFE”, incluidas las conversaciones internas mantenidas dentro de la FIFA.

The Independent se puso en contacto con la UEFA para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri