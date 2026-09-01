El director del FBI, Kash Patel, facilitó el ingreso en la agencia a personas que anteriormente se involucraron con la prostitución o la zoofilia, un cambio que un exagente calificó de “más que perturbador”.

Según un informe de CBS News de la semana pasada, el FBI modificó discretamente sus prácticas de contratación a principios de este año y considerará a los solicitantes para puestos de agente especial y otros cargos dentro de la agencia incluso si pagaron por sexo tres veces o menos en la última década.

Según el informe, las normas tampoco excluyen a un solicitante si practicó la zoofilia, siempre y cuando haya ocurrido antes de cumplir los 18 años.

Antes del cambio, un solicitante del FBI que se dedicara a la prostitución o la zoofilia habría sido descalificado automáticamente, según Daniel Meyer, un abogado de Washington especializado en verificaciones de antecedentes y el proceso de autorización de seguridad.

Según declaró a Scripps News, admitir haber comprado servicios sexuales durante una prueba del polígrafo suele ser una “sentencia de muerte” para un aspirante al FBI.

open image in gallery Bajo la dirección del director del FBI, Kash Patel, el FBI flexibilizó los criterios de contratación y ahora tendrá en cuenta a determinados candidatos que se hayan dedicado a la prostitución o incluso a la zoofilia ( AP )

The Independent solicitó comentarios al FBI.

El FBI declaró a la Associated Press que los informes que sugieren que está contratando a solicitantes con antecedentes penales son “falsos”.

“Es falso sugerir que este tipo de comportamiento delictivo ya no sea motivo de descalificación en el FBI. Cualquier solicitante que haya participado en actos sexuales delictivos como los mencionados, por supuesto, no sería elegible para el puesto, y es ridículo sugerir lo contrario”, declaró la agencia en un comunicado.

La oficina describió su proceso de verificación de antecedentes y selección como “amplio y exhaustivo”.

Michael Feinberg, exagente del FBI, criticó los cambios, en particular en lo que respecta a la prostitución, teniendo en cuenta que el FBI suele participar en operaciones encubiertas e investigaciones sobre la trata sexual de adultos y menores.

“Desde la perspectiva del FBI, como institución especializada en tareas de aplicación de la ley, me preocupa especialmente que se haya eliminado la restricción sobre haber pagado por servicios sexuales”, declaró a MS NOW el lunes.

“Muchas prostitutas, trágicamente, son víctimas de trata sexual o, en algunos casos, incluso peor, de trata sexual infantil”.

open image in gallery Michael Feinberg, un antiguo agente del FBI, declaró a MS NOW que resulta “más que inquietante” que la agencia ya no descarte automáticamente a ningún candidato que admita haberse dedicado a la prostitución ( MS NOW )

Y añadió: “Y decir ahora que alguien a quien le daríamos una placa, un arma y la autoridad del gobierno de los Estados Unidos podría haberse aprovechado de una de esas víctimas es sumamente inquietante”.

No está claro qué motivó específicamente a Patel a cambiar las reglas, pero el exagente del FBI Daniel Brunner declaró a la AP que podría indicar un problema de personal en la agencia policial.

“Si están ampliando el umbral para considerar los encuentros sexuales como una forma de prostitución, ¿qué nos dice eso sobre el número de solicitantes? Están intentando atraer a más gente, lo que, en mi opinión, indica que actualmente hay muy pocos solicitantes”, afirmó.

Phillip Fields, exanalista del FBI, señaló en un artículo de Justice Connection a principios de este año que más de 1.000 agentes habían abandonado la agencia en 2025.

Traducción de Olivia Gorsin