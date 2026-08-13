La alianza encabezada por la UEFA analiza un plan para que la presidencia de la FIFA rote entre las distintas confederaciones, con el objetivo de reducir el poder del cargo si Gianni Infantino finalmente se ve obligado a dejarlo.

La cúpula del fútbol mundial mantiene una fuerte disputa desde la presentación del plan FIFA Forward Enterprise. Desde entonces, el conflicto escaló hasta convertirse en una lucha para lograr la salida del dirigente suizo-italiano. Mientras Infantino se mantiene firme en el puesto, la UEFA y sus aliados ya comenzaron a evaluar el futuro de la organización.

Esta semana, varios de los principales dirigentes del fútbol se reunieron en Salzburgo con motivo de la Supercopa de la UEFA, en el primer encuentro presencial del grupo desde que estalló la crisis en la FIFA.

La UEFA busca transformar la FIFA y poner fin a la era Infantino ( PA )

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, mantuvo varias reuniones durante el encuentro. La presencia del presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, tuvo especial relevancia debido al apoyo que esa organización había dado a Infantino.

Entre los temas que se discutieron en Salzburgo figuraron una revisión independiente de la gestión de la FIFA y la elaboración de un documento que defina la futura estructura y los principios del organismo.

Las conversaciones también incluyeron un plan para que la presidencia de la FIFA rote entre las confederaciones continentales, bajo un modelo similar al de la Unión Europea y otras instituciones multinacionales, con el objetivo de evitar que un futuro presidente concentre tanto poder como Infantino o sus predecesores.

Además, el proyecto contempla reforzar la estructura administrativa que rodea a la presidencia para que funcione como un cuerpo institucional sólido y tenga mayor peso dentro de la organización.

Para la UEFA y sus aliados, un cambio en el liderazgo y en el modelo de gestión de la FIFA representa el punto mínimo de partida para resolver la actual crisis.

Traducción de Leticia Zampedri