Gianni Infantino enfrenta posible acción legal de la UEFA por un plan relacionado con activos del Mundial

La UEFA evalúa presentar una denuncia penal contra Gianni Infantino por el fallido plan del presidente de la FIFA para vender a inversores privados una participación en los derechos comerciales de la Copa del Mundo.

Un documento de 56 páginas presentado por los abogados de la UEFA ante un tribunal federal de Estados Unidos, al que tuvo acceso The Independent, señala que el organismo europeo se está “preparando para presentar denuncias penales en Suiza contra Infantino” por presunta “gestión delictiva”, a raíz de la propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE), que finalmente fue descartada.

La iniciativa, impulsada por Infantino, contemplaba vender por 4.200 millones de dólares una participación del 20 % en el negocio comercial de la Copa del Mundo. Sin embargo, la presentación judicial sostiene que esa cifra representaba un “valor empresarial absurdamente bajo” y cuestiona la forma en que se diseñó la operación.

Además, el documento acusa a Infantino y a otras personas involucradas de buscar beneficios económicos mediante un proceso que, según la UEFA, “no fue producto de una subasta abierta y competitiva ni fue evaluado por ningún tasador independiente”.

open image in gallery La UEFA acusa a Infantino de “gestión delictiva” ( Reuters )

“La UEFA y sus asesores legales están considerando iniciar un proceso penal en Suiza contra Infantino y, posiblemente, contra otros funcionarios de la FIFA por gestión delictiva, de conformidad con el artículo 158 del Código Penal suizo, además de otros cargos adicionales o alternativos que puedan surgir de las pruebas recabadas”, señala el documento. La FIFA, organización con sede en Zúrich, declinó hacer comentarios.

En su presentación, la UEFA sostiene que la forma en que se estructuró, valoró, financió y comercializó la operación se mantuvo en secreto y causó un perjuicio directo a la reputación, la autoridad institucional y las relaciones comerciales de la FIFA. Según el organismo europeo, el impacto también alcanzó a las 211 asociaciones que integran la federación, incluidas sus 55 asociaciones miembro.

La UEFA va aún más lejos y afirma que la operación habría servido como un mecanismo para que “Infantino y un pequeño círculo” adquirieran una participación permanente y obtuvieran beneficios de algunos de los activos más valiosos de la FIFA.

El documento fue presentado en Florida, donde tienen su sede dos entidades vinculadas a la FIFA: FIFA Americas y FWC2026 US. Como parte del proceso, la UEFA solicita documentos y comunicaciones de ambas organizaciones para esclarecer el “origen, desarrollo, debate interno y anuncio público” de la propuesta FFE, incluidas las conversaciones mantenidas dentro de la propia FIFA.

En concreto, el organismo europeo busca determinar si Infantino y otros funcionarios infringieron los estatutos de la FIFA o eludieron sus normas de gobernanza al mantener la propuesta fuera del conocimiento del Consejo de la FIFA y de actores clave, entre ellos la propia UEFA. También pretende establecer si esto se hizo “con el fin de obtener un beneficio ilícito para sí mismos o para otros”.

El proyecto tenía como principal inversor a Joshua Kushner, fundador de Thrive Capital y hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, el plan se derrumbó en cuestión de días el mes pasado, después de que la UEFA amenazara con boicotear la Copa del Mundo y otras competiciones organizadas por la FIFA.

Finalmente, la UEFA suspendió el miércoles la amenaza de boicot tras asegurar que recibió “garantías” de que la FIFA no volvería a intentar vender participaciones en sus competiciones. Aun así, el organismo europeo ya había advertido a Infantino que evaluaba emprender “acciones legales, arbitraje y/o presentar denuncias ante organismos reguladores” por el fallido proyecto de FFE.

open image in gallery La UEFA evalúa iniciar acciones penales en Suiza contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su plan para vender a inversores privados participaciones en los derechos comerciales de la Copa del Mund ( PA )

Infantino, sin embargo, se ha mantenido al frente de la FIFA después de disculparse por los “errores” cometidos en torno a la propuesta. En cambio, Kevin Lamour, exdirector de operaciones del organismo, dejó su cargo tras criticar el proyecto de FFE y asegurar que el personal de la FIFA había sido “engañado” por su presidente.

La UEFA, que encabezó los pedidos de renuncia de Infantino, aseguró haber perdido la confianza en él después de que se descartara el plan para vender una participación en los derechos comerciales de la Copa del Mundo. El organismo europeo también lideró la oposición a la propuesta de FFE y acusó al presidente de la FIFA de intentar imponer un acuerdo “turbio, opaco y a puerta cerrada”.

Traducción de Leticia Zampedri