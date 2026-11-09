Donald Trump restó importancia al aumento de su fortuna desde que regresó a la Casa Blanca y sugirió que sus ganancias no eran excepcionales, sino consecuencia del buen desempeño del mercado de valores. Sin embargo, el editor de Forbes responsable de calcular su patrimonio aseguró que la explicación del presidente no se corresponde con la realidad.

El intercambio se produjo durante una entrevista de Trump en 60 Minutes el domingo, la primera que concedió desde las elecciones de mitad de mandato. El periodista Ross Douthat le preguntó por un artículo de Forbes según el cual su patrimonio neto había aumentado aproximadamente 3.000 millones de dólares desde su investidura en enero del año anterior.

“Lo mismo les pasó a todos”, respondió Trump.

“Para que quede claro, mi patrimonio neto no aumentó 3.000 millones de dólares”, replicó Douthat.

“Bueno, deberías haber invertido en acciones”, contestó el presidente.

open image in gallery Un editor de Forbes aseguró que la explicación del presidente Donald Trump sobre el extraordinario aumento de su fortuna desde que asumió el cargo es falsa ( 60 Minutes )

Después de que el video de la conversación acumulara millones de reproducciones en las redes sociales, Dan Alexander, editor de Forbes y responsable de la estimación, publicó un mensaje en X para explicar qué había impulsado realmente el crecimiento de la fortuna de Trump.

“Esto va a requerir algo de investigación, pero aquí tienen un adelanto: la respuesta del presidente es un disparate”, escribió Alexander.

Según el editor, el principal motor del aumento patrimonial no fue la bolsa, sino el negocio de las criptomonedas.

“Justo antes de las elecciones, Trump puso en marcha una iniciativa llamada World Liberty Financial, que vendía un token de criptomonedas acompañado de vagas promesas de una ‘revolución financiera’”, explicó Alexander. “Casi al mismo tiempo, Trump lanzó una criptomoneda que se volvió viral. Así, coincidiendo con su investidura, se desató una fiebre por dos criptoactivos vinculados al presidente”.

De acuerdo con sus cálculos, las ganancias procedentes de las criptomonedas y los tokens representaron unos 2.000 millones de dólares del incremento de la fortuna de Trump entre el otoño de 2024 y el de 2025.

open image in gallery El año pasado, Trump amplió su negocio de licencias para el uso de su marca, y el valor de esos acuerdos se disparó. En la imagen, el Trump International Golf Club, en Indonesia ( AFP/Getty )

“Sin embargo, no todo gira en torno a las criptomonedas”, señaló Alexander. “Otro factor importante fueron los acuerdos internacionales de licencia de la marca Trump”.

El presidente amplió sus negocios de licencias para el uso de su nombre, especialmente en Medio Oriente, y el valor de esos acuerdos aumentó considerablemente durante 2025.

Una resolución judicial también contribuyó a mejorar su situación patrimonial. En 2024, un juez de Nueva York le había impuesto una multa de 454 millones de dólares en un caso civil por fraude. Sin embargo, un tribunal de apelaciones anuló esa sanción en agosto de 2025.

Alexander calculó que, en conjunto, la expansión de los acuerdos de licencia y la anulación de la multa añadieron aproximadamente 900 millones de dólares al patrimonio neto del mandatario.

Según el análisis del editor de Forbes, “prácticamente nada” del aumento de la fortuna de Trump entre 2024 y 2025 provino de inversiones bursátiles, pese a que esa fue la explicación que el presidente ofreció durante su entrevista en 60 Minutes.

En contraste, el patrimonio de los estadounidenses ha crecido a un ritmo mucho menor. Según la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal, el patrimonio neto mediano de los hogares aumentó alrededor de un 2 % en términos reales, al pasar de 211.100 dólares en 2022 a 215.900 dólares en 2025.

Las declaraciones de Trump también se producen en un contexto de creciente preocupación por la corrupción gubernamental. Según Gallup, un récord del 89 % de los estadounidenses considera que la corrupción está generalizada en el gobierno, mientras que las encuestas realizadas a la salida de los centros de votación durante las elecciones de mitad de mandato también reflejaron la inquietud de los electores por este problema.

Traducción de Leticia Zampedri