El Congreso vuelve a un Washington cambiado tras la debacle electoral republicana

El Congreso estadounidense regresa el lunes a un Washington cambiado, después de que los demócratas aplastaron a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, pero con el presidente Donald Trump redoblando sus amenazas políticas pese a las históricas derrotas del Partido Republicano.

Los legisladores recién elegidos llegaron a Capitol Hill el fin de semana, creando una mezcla de momentos de “pantalla dividida” que reflejan el nuevo panorama político. Decenas de demócratas jubilosos, con familias y maletas a cuestas para la orientación de los novatos, parecían envalentonados por el barrido de poder del partido. El goteo de republicanos que iba llegando habló con sobriedad de los enormes desafíos que su partido tiene por delante.

“El país envió un mensaje claro de costa a costa, y ese mensaje es que ya han tenido suficiente de lo que ha estado pasando”, afirmó el representante electo Daniel Biss, demócrata por Illinois. “Ya han tenido suficiente de Donald Trump. Ya han tenido suficiente de MAGA. Y, de manera crucial, están listos para transformar quién ostenta el poder y qué hace con él”, indicó en referencia al eslogan de la campaña de Trump, Make America Great Again (“Devolvamos la grandeza a EEUU”.

El representante electo republicano Chris Stigall, de Missouri, señaló que está claro que los votantes enviaron un mensaje contundente, “y espero, como nuevo miembro, poder estar en el nivel de base para averiguar cómo podemos reconectar”.

Para empezar, indicó, el Partido Republicano necesita entender que la economía no está donde debe estar. “Diésel a seis dólares, les diré, para los agricultores de mi distrito, eso es una píldora difícil de tragar”.

Pero primero, hay que despedirse de lo viejo antes de que el nuevo Congreso asuma en enero.

La votación para destituir a Hegseth encabeza la agenda

La Cámara de Representantes y el Senado estarán en sesión apenas seis breves semanas en una carrera para terminar la agenda republicana antes de que las mayorías del Partido Republicano lleguen a su fin, dando paso al cambio de poder el 3 de enero de 2027.

Las elecciones de liderazgo y un paquete de financiación del gobierno figuran entre las prioridades inmediatas.

Se espera que una de las primeras medidas sea una resolución para someter a juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por su conducción del Pentágono.

El representante republicano Thomas Massie impulsó la resolución de juicio político pese a las objeciones del liderazgo republicano en la Cámara de Represenrantes, mientras crece el impulso para exigirle cuentas a Hegseth por la guerra con Irán, que muchos republicanos culpan por la debacle del partido en las elecciones de mitad de mandato.

El presidente de la cámara, Mike Johnson, intentó impedir una votación sobre el juicio político a Hegseth en septiembre y detuvo abruptamente los procedimientos al enviar a los legisladores a casa antes de tiempo.

Pero no está claro que Johnson, quien es cercano a Trump, pueda frenar ahora el impulso hacia el juicio político, a menos que decida volver a levantar la sesión de la cámara.

Trump defendió a Hegseth ante los periodistas la noche del domingo antes de volar de regreso a Washington tras pasar el fin de semana en su casa de Florida.

“Es culpable de dos cosas, básicamente de ganar dos guerras”, sostuvo Trump. “Creo que salvamos a Oriente Medio e Israel en conjunto. Y es terriblemente difícil decir: destituyamos a alguien que hizo eso”.

Se espera que los demócratas apoyen ampliamente la resolución de juicio político y varios republicanos han dado señales de que podrían sumarse.

“Soy un sí rotundo a la resolución sobre Hegseth”, dijo el líder demócrata en la cámara, Hakeem Jeffries, el domingo en ABC.

Jeffries afirmó que es hora de que Hegseth se vaya, y que el secretario “ha abusado de su poder, ha socavado nuestra seguridad nacional y ha diseñado esta temeraria y costosa guerra de elección en Irán”.

Llega el nuevo Congreso, y también el nuevo jefe de despacho de Trump

Se espera que los pasillos del Capitolio se llenen esta semana con el choque entre legisladores entrantes y salientes, mientras los recién llegados asisten a sesiones de orientación y los legisladores que se retiran empiezan a irse.

Al mismo tiempo, Trump ha designado a su principal asesor Stephen Miller, el arquitecto de línea dura de gran parte de la agenda de política interna de la Casa Blanca, como su nuevo jefe de despacho. Miller asume el mando el lunes, en lo que se prevé sea el inicio de una confrontación más directa con el Congreso.

Los republicanos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado planean celebrar sus elecciones de liderazgo esta semana en reuniones a puerta cerrada que podrían terminar convirtiéndose en sesiones para repartir culpas sobre lo que salió mal en las elecciones.

Los republicanos de la cámara baja se preparan para una contienda de liderazgo conflictiva después de que Johnson decidió hacerse a un lado, lo que prepara un duelo entre el número dos republicano, Steve Scalise, de Luisiana, y Jim Jordan, de Ohio, el combativo exentrenador de lucha libre aliado con los conservadores de extrema derecha.

Ambos se enfrentaron al intentar convertirse en líder de la Cámara de Representantes hace tres años, pero ninguno logró reunir suficiente apoyo de las bases republicanas, lo que llevó al ascenso de Johnson. Con las cifras republicanas en la cámara ahora reducidas, los representantes podrían buscar un cambio total en el liderazgo.

En el Senado, se espera que el líder de la mayoría, John Thune, conserve su puesto como líder republicano, aunque en minoría, después de que los demócratas voltearon escaños en manos republicanas, incluidas victorias históricas en Texas y Kansas.

Se espera que los demócratas celebren sus elecciones más adelante este mes. Al menos dos demócratas —el senador electo Abdul El-Sayed, de Michigan, y el senador electo Adam Hamilton, de Kansas— han declinado apoyar públicamente la candidatura del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, para ser líder de la mayoría, pero no ha surgido ningún aspirante al cargo.

“Creo que necesitamos a alguien que vaya a unirnos …. alguien que venga a aportar ideas frescas a lo que estamos haciendo”, dijo Hamilton el domingo en CNN.

Jeffries, quien va camino de hacer historia como el primer presidente negro de la Cámara de Representantes del país, enfrenta escepticismo de voces del ala izquierda del partido.

“Cada uno de los miembros aquí va a tener su voto individual”, dijo el representante Greg Casar, demócrata por Texas, presidente del Caucus Progresista del Congreso, en una conferencia de prensa en el Capitolio el domingo, flanqueado por legisladores recién elegidos, incluidos varios de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos.

“De lo que hablamos hoy en la orientación no fue de ninguna persona en particular, sino de políticas”, explicó Casar. “Cómo trazamos un camino progresista hacia adelante”.

La lista de pendientes del Partido Republicano se reduce

La mayoría republicana tenía grandes esperanzas de un impulso legislativo para asegurar las prioridades del partido en las últimas semanas del periodo de sesiones, pero esos planes ahora parecen dudosos.

El Congreso aún necesita financiar al gobierno antes de mediados de diciembre o arriesgarse a otro cierre del gobierno federal si se agota el dinero.

También espera aprobar el proyecto anual de defensa, que fija la política para el Pentágono y otorga aumentos salariales a las tropas, y que el Congreso ha aprobado esencialmente todos los años desde la Segunda Guerra Mundial. Pero este año, el paquete de defensa está enredado por la presión progresista para recortar fondos para la guerra con Irán y la ayuda militar a Israel por la guerra en Gaza.

El Senado espera iniciar el lunes votaciones sobre legislación para acelerar las revisiones de permisos para nuevos proyectos de infraestructura energética. Trump, en una publicación en redes sociales el domingo, instó a los senadores a actuar.

Y hay presión sobre el Senado para confirmar rápidamente a los nominados judiciales de Trump antes de que los republicanos pierdan el control de la cámara en enero.

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La periodista de The Associated Press Darlene Superville contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.