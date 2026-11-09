El G7 se reúne en París para dialogar de crisis mundiales y dudas sobre el enfoque de EEUU

Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete (G7), las democracias más industrializadas, iniciaron dos días de conversaciones en París el lunes, mientras lidian con múltiples crisis globales sin resolver en medio de interrogantes sobre cómo abordará el presidente estadounidense Donald Trump, la política exterior después de las fuertes derrotas de su Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato.

Es probable que el secretario de Estado, Marco Rubio, enfrente preguntas sobre si el gobierno cambiará sus posturas respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto con Irán, la seguridad energética y la inteligencia artificial. Esos temas dominarán las conversaciones entre los principales diplomáticos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón el lunes y el martes.

Se trata del primer viaje al extranjero de Rubio desde las elecciones intermedias de la semana pasada en Estados Unidos, que infligieron severos golpes a los republicanos y les costó el control del Congreso, en parte por políticas profundamente impopulares como la guerra con Irán. Las conversaciones también se producen en medio de grandes protestas en toda Europa, incluida la capital francesa.

La política de EEUU probablemente saldrá a relucir en la reunión de aliados

Consultado sobre el deseo de los aliados de saber qué viene después de las elecciones, Rubio comentó a los periodistas que los países con los que se reúne esta semana entienden la política estadounidense y que “ellos también han experimentado divisiones en el gobierno y divisiones en su propio sistema”.

Ha habido pocas señales de que los avances de los demócratas vayan a afectar la estrategia de Trump, y su primera gran decisión de personal ha colocado a Stephen Miller, un partidario de línea dura que ha defendido posturas extremas tanto en política interna como exterior, como jefe de despacho.

Muchos consideran que el principal diplomático de Estados Unidos presenta un lado más moderado del enfoque a menudo brusco de Trump tanto hacia amigos como hacia adversarios, pero ha habido especulaciones —que él ha negado— de que podría dejar el gobierno antes para prepararse para postularse a la presidencia en 2028.

Las guerras en Irán y Ucrania serán temas principales

Trump ha planteado la idea de una alianza con Europa para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Los enviados del presidente, Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, tienen previsto reunirse esta semana con funcionarios ucranianos y rusos en los Emiratos Árabes Unidos para hablar de posibles compromisos.

Rubio señaló que las garantías de seguridad para Ucrania y el resto de Europa tras la guerra han sido una de las principales preocupaciones de los aliados.

“Se han logrado algunos avances sobre cómo podría verse esa arquitectura después del conflicto”, manifestó Rubio en Florida antes de volar a París. “Aún no se ha finalizado nada, y quizá se pueda avanzar en Abu Dabi”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, dijo antes de viajar a París que “Europa debe ser parte del camino hacia una solución” de la guerra en Ucrania.

“Está muy claro que Europa no necesita una nueva arquitectura de seguridad, como Rusia quisiera hacernos creer, sino simplemente el restablecimiento de la arquitectura de seguridad existente”, afirmó en un comunicado.

Al mismo tiempo, mediadores de Qatar y de otros países han propuesto una solución provisional para poner fin al estancamiento sobre el conflicto con Irán, que ha disparado los precios del combustible en medio de la inestabilidad en rutas marítimas clave del estrecho de Ormuz y el mar Rojo.

Rubio dijo que las partes no están “al borde de un avance”, al tiempo que reiteró que Trump prefiere una solución diplomática. Pero sobre la diplomacia observó que “en este momento, no ha sido muy productiva porque las exigencias iraníes sencillamente no son solo inaceptables”.

Indicó que espera que los aliados tengan muchas preguntas sobre el conflicto y los próximos pasos.

Incertidumbre sobre el consenso, incluso entre aliados

Las conversaciones del G7 se producen después de una reunión diplomática más amplia que Rubio organizó en Atlanta hace poco más de una semana para ministros de Relaciones Exteriores del G20. Ese encuentro produjo poco consenso sobre los principales asuntos globales.

El G7 reúne a siete grandes democracias industrializadas, con Estados Unidos acompañado por seis aliados. Sin embargo, es probable que las diferencias vuelvan a complicar las discusiones. Los anfitriones franceses ya han señalado que la reunión no producirá un comunicado conjunto.

Francia ha invitado a Brasil, Egipto, Arabia Saudí y Ucrania a participar en algunas discusiones. Otras prioridades incluyen África, China, Cuba y Haití. El Ministerio de Relaciones Exteriores francés informó que habrá una reunión sobre inteligencia artificial y una sesión aparte sobre el apoyo a Ucrania.

Poco después de llegar a París el lunes, Rubio publicó en X que una de sus prioridades sería “impulsar una rendición de cuentas real en la ONU”. El comentario sugirió que el gobierno mantendría sus exigencias de reforma en las Naciones Unidas. Ya se ha retirado de varios organismos de la ONU y de otras instancias multilaterales.

Trump y su gobierno han inquietado a los socios de Estados Unidos en el G7 por asuntos que incluyen el apoyo a Ucrania y a la OTAN, y la oposición a la Corte Penal Internacional (CPI). Todos los miembros del G7, excepto Japón —que tiene una alianza por tratado separada con Estados Unidos—, pertenecen a la OTAN.

El gobierno está presionando para desmantelar el tribunal internacional de crímenes de guerra al que pertenecen todos los miembros del G7 excepto Estados Unidos. El país ha impuesto severas sanciones al tribunal y a varios de sus empleados, al afirmar que la CPI intenta investigar a estadounidenses.

A los aliados se les ha dicho que “si no quieren que tomemos estas medidas contra la CPI, entonces deberían convencer a la CPI de que despierte y se dé cuenta de que no tiene jurisdicción sobre ciudadanos de países que no son miembros”, declaró Rubio el domingo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.