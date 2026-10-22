“Nosotros” de Joaquín Ruano relata un amor en Guatemala del siglo XXI

La película “Nosotros”, ópera prima del director guatemalteco-mexicano Joaquín Ruano, retrata la relación entre un guardia de seguridad privada indígena y una comerciante trans en Ciudad de Guatemala.

El filme protagonizado por la actriz trans guatemalteca Lola Vásquez y los actores de origen maya k’iche’ Józef Coxaj y Mayra Salvador forma parte de la sección de largometraje mexicano en competencia del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde el director y el elenco la presentaron a la prensa y tuvieron una alfombra roja.

Ruano y Vásquez pertenecen a la generación de la posguerra en Guatemala para la que la seguridad por parte de exmilitares y jóvenes armados se volvió cotidiana tras el conflicto bélico en el país de las décadas de 1970 y 1980.

“Empieza una ola de crimen organizado, de secuestros, de robos. El narcotráfico también entra a Guatemala y empiezas a ver hombres armados otra vez en las calles, sólo que ahora desde lo privado”, dijo el director en entrevista con The Associated Press. “Uno entra a una tienda de barrio y hay un hombre de 19 años, con una escopeta y una pistola… Esto es normal, pero no es normal”.

A la par de esta privatización de la seguridad, Ruano dijo que se ha logrado una mayor libertad para la comunidad LGBT en Guatemala tras los acuerdos de paz, aunque esa también ha tenido que ser peleada.

“Empezaron a salir públicamente y eso es algo que en un país como Guatemala es muy valiente”, dijo. “Esta gente está haciendo algo, digamos, muy transgresor, muy revolucionario”.

Los mundos del novato guardia de seguridad Romero (Coxaj), quien deja a su esposa e hijo en su pueblo para buscar sustento en la ciudad, y la propietaria de una tienda de celulares, Nubia (Vásquez), confluyen en el Centro Comercial Capitol, adonde Ruano iba cada semana al cine con su padrastro y donde se han grabado cortometrajes y realizado festivales de cine en los que también ha estado involucrado el director.

Para Vásquez, Capitol también es un lugar importante. Su padre tenía una empresa de seguridad que daba servicio al centro comercial. Ella trabajaba con él.

“Ahí empecé a hacer mi transición, ya trabajaba, era la de Recursos Humanos”, dijo. “Pero al final era un mundo de hombres, me molestaban que parecía lesbiana y había comentarios así. Yo andaba buscando como un lugar donde que fuera más cómodo y que no fuera tan violento como para hacer mi transición. Y pues encontré el teatro”.

Trabajo dignificante para la comunidad trans

Además de teatro, Vásquez hizo cortometrajes, trabajó como modelo y como anfitriona de fiestas y en ese ambiente conoció a Ruano en 2011.

“Ella es mi referencia de una mujer trans en Guatemala”, dijo Ruano, quien le confió el guion de la película para que la actriz le diera su opinión y evitara cualquier contenido ofensivo o inapropiado para la comunidad.

Nubia es una mujer trans con autonomía económica, de hecho, queda muy claro que tiene más dinero que Romero. No es el estereotipo de mujer trans dedicada al trabajo sexual, estilista o delincuente. Y también es quien decide acercarse a él.

“No tengo nada contra el trabajo sexual, lo he ejercido también en algunos momentos de mi vida”, dijo Vásquez. “Pero sí siento que las mujeres trans debemos ocupar otros espacios y no sólo estar en eso, porque sabes qué es lo que pasa, es muy diferente que te paguen a ti dinero por tu cuerpo a que te lo paguen por tus capacidades y que te las reconozcan”.

“Nosotros” también retrata de manera muy fiel la migración interna de la población indígena en Guatemala, que como la población trans, enfrenta una falta de opciones en sus propias comunidades viéndose obligada a migrar a la ciudad para prosperar.

“Evidentemente es algo que está todos los días en frente de nosotros; otra vez, es otra cosa muy normalizada”, dijo Ruano. “Tal vez geográficamente no es Estados Unidos, no estás a 10.000 kilómetros, estás a 300, pero igual la distancia es la misma”.

Hombres armados

Ruano señaló que una de las problemáticas cuando los hombres como Romero migran y están sin sus familias es que se fomenta una masculinidad con violencia y dominación.

“Llevarlo al extremo de hombres jóvenes que no se conocen, durmiendo en el mismo cuarto con pistolas”, dijo sobre los espacios como los dormitorios de las empresas de seguridad como en la que trabaja Romero. “¿Qué va a pasar? Van a parar matando. No hay mucho más que te ofrezca esa realidad”.

El director señaló que los actores que hicieron el papel de guardias en la película sabían intuitivamente cómo pararse y comportarse una vez que les dieron sus uniformes y armas de utilería.

“Lo tenemos tan cerca en el hueso”, dijo. “El traje típico de ciertas regiones de Guatemala es la pistola, es parte de tu uniforme, de tu herencia, es tu identidad”.

Colaboración Guatemala-México

La película es una coproducción entre Guatemala y México. El mismo director tiene una parte de ambos países. Nació en México cuando sus padres estaban exiliados por la guerra civil. Después de vivir en su infancia en México, regresó a Guatemala, pero volvió para la preparatoria a México y estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha colaborado en proyectos audiovisuales mexicanos y actualmente vive en Guatemala.

“Lo transfronterizo también es una realidad y el cine también debería de serlo”, dijo Ruano, quien se ha desempeñado en el departamento de producción de filmes como “La asfixia”, “Distancia” y “La jaula de oro”. “También hay una necesidad de la industria guatemalteca de acercarse a la mexicana”.