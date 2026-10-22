Gobernador republicano de Ohio denuncia anuncio de su partido que usa a madre de candidata rival

El gobernador republicano de Ohio denunció el aviso del candidato de su propio partido, en que aparece la madre distanciada de su rival demócrata.

El gobernador Mike DeWine denunció la propaganda que usa a la madre distanciada de la doctora Amy Acton, y pidió que el candidato republicano a la gobernación del estado, Vivek Ramaswamy, retire el mensaje.

En un encuentro con reporteros en el Capitolio estatal en Columbus, DeWine calificó el anuncio de “profundamente, profundamente inquietante”.

“Estuvo mal difundir este anuncio. Instaría a la campaña de Ramaswamy a retirarlo”, añadió DeWine.

Las declaraciones de DeWine lo colocan en desacuerdo con Ramaswamy, a quien ha respaldado. El empresario de biotecnología y candidato presidencial de 2024 se ha atribuido la responsabilidad del video de 60 segundos, que ha recibido reproches bipartidistas, y está gastando 4 millones de dólares para difundirlo en internet y en televisión.

El vicepresidente JD Vance defendió el anuncio el miércoles que pone el foco en el abuso que Acton sufrió cuando era niña, incluso criticando a los republicanos que habían denunciado el mensaje.

Vance declaró que los demócratas usan “todos los trucos sucios del manual político contra Vivek” y que éste “todo el tiempo se ha mantenido firme y ha hablado de lo que quiere lograr”.

En el anuncio, la madre biológica de Acton, Donna Arthur, llama a su hija “una mentirosa” e insinúa que tiene problemas de salud mental. Arthur perdió la custodia de sus hijos después de que el padrastro de los hijos fuera acusado formalmente de violar a Acton, y la candidata no la ha visto desde 1978.

Registros policiales y judiciales muestran que Cledith Arthur fue arrestado y acusado de violar a su hijastra, entonces de 12 años, en julio de 1978, después de que el padre biológico de Acton lo denunciara ante las autoridades. El abuso presuntamente ocurrió desde diciembre de 1976 hasta abril de 1978. Cledith Arthur, quien desde entonces falleció, no se presentó a una audiencia judicial y se convirtió en prófugo.

El video fue criticado tanto por demócratas como por republicanos cuando irrumpió en la esfera pública el martes, apenas dos semanas antes del Día de las Elecciones.

Nikki Haley, quien denunció con Ramaswamy durante las primarias presidenciales republicanas de 2024 por el carácter personal de sus ataques, lo calificó de “un mal tipo”.

“Es una vergüenza que siga saliéndose con la suya”, escribió en redes sociales.

Meghan McCain lo calificó de “vil”, y Dan Hauser, un asesor del senador republicano Mike Lee de Utah, dijo que borró la publicación en la que compartía el video una vez que se dio cuenta de “las acusaciones muy graves que causaron sus problemas”.

La campaña de Acton declinó responder a los comentarios de Vance, enfatizando que su dolorosa historia personal no es el eje central de su postulación.

Acton, exdirectora de salud del estado de Ohio, no ha ocultado que estuvo sin vivienda y fue abusada cuando era niña. Su campaña publicó el martes un video de su hermano, quien respaldó su relato sobre haber vivido en una tienda de campaña y haber sufrido abusos.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.