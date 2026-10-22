Votantes de EEUU quieren que el próximo Congreso se centre en precios e Irán, no en Trump: encuesta

Independientemente del resultado en las próximas elecciones, una nueva encuesta de AP-NORC muestra que los votantes de los dos principales partidos políticos desean que el próximo Congreso se centre en hacer la vida más asequible y poner fin a la guerra en Irán, mientras que menos personas buscan que se haga hincapié en el presidente Donald Trump, ya sea para investigarlo o respaldar su agenda.

Los resultados sugieren que los votantes están listos para que el Congreso aborde asuntos fundamentales, pese a la centralidad de Trump en la campaña de mitad de mandato.

Cerca de 8 de cada 10 votantes registrados, incluida una amplia mayoría de republicanos y demócratas, afirman que reducir el costo de vida debería ser una de las máximas prioridades de la próxima sesión, según la encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research.

Justin Campbell, un demócrata de 31 años de Brookhaven, Mississippi, dijo que quiere que el gobierno se enfoque en ayudar a personas como él, en lugar de a la gente adinerada.

“No soy millonario y probablemente nunca lo seré”, afirmó. “Prefiero políticas que me ayuden a mí en vez de a alguien que nunca seré”.

La mayoría de los votantes también quiere que el Congreso priorice poner fin a la guerra con Irán: aproximadamente 7 de cada 10 dicen que esto debería ser un objetivo principal. Bastantes menos votantes, cerca de 4 de cada 10, quieren que el Congreso convierta en una alta prioridad investigar al gobierno de Trump, y solo alrededor de 2 de cada 10 quieren que el Congreso priorice respaldar la agenda del presidente republicano.

Pero en la encuesta también se indica que existen profundas divisiones dentro de los partidos sobre en qué enfocarse, con marcadas diferencias entre los demócratas y republicanos moderados y los votantes de las alas izquierda y derecha de sus partidos.

La mayoría de los votantes demócratas que se identifican como partidarios del socialismo democrático esperan un Congreso que investigue al gobierno de Trump, y muchos quieren poner fin a la ayuda militar a Israel, mientras que los republicanos MAGA están interesados en que el Congreso respalde la agenda del mandatario.

Los moderados de ambos partidos, por su parte, tienen mucha más probabilidad de querer que demócratas y republicanos encuentren puntos en común.

La mayoría de los votantes quiere que el Congreso se centre en reducir costos y poner fin a la guerra

Reducir el costo de vida y poner fin a la guerra en Irán eclipsan una amplia gama de asuntos mientras los votantes consideran las prioridades del próximo Congreso.

Aunque la mayoría de los votantes registrados afirma que reducir costos y terminar la guerra deberían estar entre las máximas prioridades del Congreso, solo cerca de la mitad dice que reducir el déficit presupuestario y encontrar puntos en común entre los dos partidos deberían ser altas prioridades. Cerca de 4 de cada 10 quieren que investigar a la administración de Trump y aprobar nuevas leyes que regulen la inteligencia artificial sean altas prioridades.

Menos personas, alrededor de 3 de cada 10, priorizan poner fin a la ayuda militar a Israel, y solo cerca de 2 de cada 10 quieren que la atención se centre en respaldar la agenda de Trump.

Aunque la mayoría de los demócratas registrados quiere que el Congreso investigue al gobierno del mandatario, eso está por detrás de las prioridades mayores de bajar los costos y poner fin al conflicto con Irán. Cerca de 6 de cada 10 votantes registrados que se identifican como demócratas califican las investigaciones sobre la administración de Trump como “una de las máximas prioridades”.

Arthur Brown, un demócrata de 71 años de Magee, Mississippi, quiere ver que el próximo Congreso trabaje para fortalecer la economía y bajar los precios. Siente menos urgencia respecto a exigirle cuentas a Trump, principalmente porque solo quedarían dos años de su mandato. Considera más importante intentar enderezar la economía.

“Deberían simplemente concentrarse en tratar de abordar estos problemas”, manifestó. “Con el tiempo, la justicia llegará”.

Para los votantes republicanos, impulsar los objetivos de Trump también queda por detrás de reducir el costo de vida, poner fin a la guerra en Irán y reducir el déficit presupuestario.

En una muestra de apoyo llamativamente tibia al presidente, solo cerca de 4 de cada 10 votantes republicanos dicen que el próximo Congreso debería convertir el respaldo a la agenda del gobierno de Trump en una de sus máximas prioridades.

La mayoría de los socialistas democráticos quiere que el Congreso investigue a Trump

Los demócratas de la Cámara de Representantes han comenzado a planificar una ambiciosa agenda de 100 días sobre lo que harían si ganan el control del Congreso en noviembre. El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, de Nueva York, ha dicho que las principales prioridades del Partido Demócrata incluyen hacer la vida más asequible y llevar a cabo una amplia supervisión del gobierno de Trump.

Pero a los demócratas les esperan posibles fracturas en el partido si ganan una mayoría de gobierno. El Partido Demócrata ha lidiado en las campañas de las elecciones primarias con un ala creciente de socialistas democráticos. Sus posturas progresistas en algunos temas han dividido al partido, entre ellas, si se debe continuar la ayuda militar a Israel, llegar a acuerdos con los republicanos y con qué intensidad investigar a la administración de Trump.

Cerca de tres cuartas partes de los votantes demócratas que se identifican como partidarios del socialismo democrático dicen que una de las principales prioridades debería ser investigar al gobierno de Trump, en comparación con algo menos de la mitad de los demócratas que dicen no ser socialistas democráticos.

Los socialistas democráticos también tienen más probabilidad de querer que el Congreso ponga fin a la ayuda militar a Israel y menos probabilidad de decir que es una prioridad principal encontrar puntos en común entre los dos partidos.

Campbell, el demócrata de Mississippi, se identifica como socialista democrático y quiere que el Congreso haga rendir cuentas al gobierno de Trump.

“Parece un poco cliché decir simplemente que reviertan los últimos dos años, pero honestamente, en su mayor parte, simplemente que reviertan las cosas que él ha hecho en los últimos dos años”, señaló.

La mayoría de los republicanos MAGA quiere que el Congreso respalde a Trump

Los republicanos están ampliamente alineados en lo que quieren que haga el próximo Congreso, independientemente de si se identifican con el movimiento Make America Great Again (“Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”), excepto cuando se trata de Trump.

Al menos la mitad de los republicanos MAGA y no MAGA quiere que los líderes bajen los costos, pongan fin a la guerra en Irán y reduzcan el déficit presupuestario federal.

Richard Longo, un republicano de 74 años de Lake Forest, California, quiere ver que se impulse la agenda del presidente en el próximo Congreso, pero le preocupa especialmente equilibrar el presupuesto.

“No vas a equilibrar el presupuesto en un año, pero debes tener un plan”, señaló.

Sin embargo, mientras cerca de 6 de cada 10 republicanos MAGA quieren que el Congreso priorice respaldar la agenda del gobierno de Trump, solo alrededor de 2 de cada 10 republicanos que no son partidarios de MAGA dicen lo mismo.

Lisa Ostlund, una mujer de 46 años de Wayland, Massachusetts, que se identifica como partidaria de MAGA, quiere ver que el próximo Congreso priorice la agenda de Trump. No apoya todo lo que hace el presidente, pero atribuye a sus políticas su reciente capacidad de encontrar vivienda tras luchar con la falta de ella durante varios años.

“Tienes que preocuparte por tu gente estadounidense”, afirmó. “Definitivamente, él no lo dice de la manera correcta, pero sí tienes que ponerlos primero”.

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La encuesta AP-NORC entre 1.119 adultos se realizó del 8 al 12 de octubre utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error muestral para los adultos en general es de más o menos 3,9 puntos porcentuales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.