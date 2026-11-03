Groenlandia aprueba acuerdo de seguridad con Dinamarca y EEUU tras presiones de Trump

El parlamento de Groenlandia aprobó el martes un acuerdo con Dinamarca y Estados Unidos para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, tras meses de presión del presidente estadounidense Donald Trump, que busca controlar el territorio.

El acuerdo trilateral allana el camino para más bases de Estados Unidos en Groenlandia y reduce las tensiones por los reiterados llamados de Trump a que la vasta isla pase a formar parte de Estados Unidos. El objetivo del acuerdo es reforzar la presencia militar estadounidense en Groenlandia, pero manteniendo la isla autogobernada bajo control danés. Seguiría aplicándose incluso si Groenlandia opta por la independencia.

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Dazio informó desde Berlín y Manenkov informó desde Tallin, Estonia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.