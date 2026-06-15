Acuerdo para poner fin a la guerra con Irán dispara acciones y baja precio del petróleo

Las cotizaciones bursátiles se dispararon en Asia el lunes tras el anuncio de un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz.

Los índices de referencia en Tokio y Seúl subieron más del 5% a primera hora del lunes. Los precios del petróleo cayeron más de 3 dólares por barril.

Los futuros del S&P 500 subieron 1% y los del Promedio Industrial Dow Jones ganaron 0,8%, lo que augura ganancias tempranas para Wall Street.

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el acuerdo inicial y autorizó el fin del bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes. Pero podrían pasar meses para que los precios del petróleo se estabilicen luego que las interrupciones provocadas por la guerra los hicieran dispararse, elevando los costos de la gasolina y de muchos otros productos.

Aun así, la noticia fue un enorme alivio para los mercados que se han visto sacudidos por el conflicto.

En Tokio, el Nikkei 225 ganó 5,1% hasta 69.367,06, y el Kospi en Seúl encabezó las ganancias regionales, disparándose 5,6% hasta 8.577,62.

En Australia, el S&P/ASX 200 avanzó 1,4% hasta 8.930,50. El Taiex de Taiwán subió 2,6%.

Las acciones estadounidenses subieron el viernes después que los precios del petróleo volvieran a caer, y SpaceX se disparó en su muy esperado debut en Wall Street.

El viernes, el S&P 500 sumó 0,5% para cerrar su 10ma semana con ganancias en las últimas 11. El Promedio Industrial Dow Jones subió 353 puntos, o 0,7%, y el compuesto Nasdaq ganó 0,3%.

El acuerdo para poner fin a la guerra ofrece alivio a la economía global más de tres meses después que comenzaran los combates, aunque de momento no se han revelado detalles.

Irán confirmó el acuerdo, pero señaló que la implementación no comenzará hasta una firma que, según Pakistán, se celebrará el viernes en Suiza.

Se espera que continúen durante los próximos 60 días negociaciones más amplias sobre temas como el programa nuclear de Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.