Un ataque israelí mata a 7 en Líbano; atacan un buque en Ormuz y más noticias de Oriente Medio

Un ataque aéreo israelí mató a siete personas en Líbano el sábado, uno de los incidentes más mortíferos desde que una frágil tregua entre Israel y Hezbollah entró en vigor el 20 de junio.

Mientras tanto, una embarcación fue atacada en el estrecho de Ormuz.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y en el conjunto más amplio de Oriente Medio.

Ataque israelí mata a 7 en el sur de Líbano

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado libanés, informó que el ataque a primera hora del sábado alcanzó una vivienda en las afueras de la aldea de Ansar y mató a siete personas e hiriendo a otras tres.

El saldo de muertos del ataque aéreo lo convierte en uno de los más letales desde que el gobierno libanés e Israel anunciaron un “acuerdo marco” el 26 de junio, en el que se expone un plan para que las fuerzas israelíes se retiren del sur de Líbano a cambio del desarme del grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán.

Hezbollah rechazó conversaciones directas y no formó parte del acuerdo.

El ejército de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una embarcación es atacada en el estrecho de Ormuz

Un petrolero propiedad de la empresa estatal de petróleo y gas de Abu Dabi, ADNOC, fue atacado mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, informó el sábado la agencia de noticias estatal emiratí WAM.

La agencia indicó que el ataque ocurrió la noche del viernes y que no hubo heridos. Este es el tercer ataque de este tipo contra embarcaciones operadas por ADNOC en esta vía marítima crucial en la última semana.

Los Emiratos Árabes Unidos han acusado previamente a Irán de los ataques, pero no comentaron de inmediato el incidente del viernes.

El centro británico de Operaciones de Comercio Marítimo señaló que un carguero fue alcanzado el viernes por un proyectil desconocido que impactó el casco. No estaba claro de inmediato si se trataba de la embarcación de ADNOC.

El transporte marítimo se ha visto interrumpido y el estrecho ha quedado prácticamente cerrado desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero. Antes de la guerra, que empezó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo pasaba por esta vía marítima en la boca del golfo Pérsico.

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NOTA DEL EDITOR: Este informe fue corregido para mostrar que se ha confirmado que una embarcación fue atacada en el estrecho de Ormuz, y no dos, ya que no estaba claro de inmediato si el centro británico de Operaciones de Comercio Marítimo estaba informando sobre la misma embarcación de ADNOC reportada por los medios estatales emiratíes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.