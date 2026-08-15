Un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano mata a 7 personas, según medios estatales libaneses

Un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano mató a siete personas e hirió a otras tres a primera hora del sábado, uno de los ataques más mortíferos desde que una frágil tregua entre Israel y Hezbollah entró en vigor el 20 de junio.

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés, dijo que el ataque aéreo golpeó una casa en las afueras de la aldea de Ansar, y que los paramédicos aún buscaban entre los escombros.

Israel y el gobierno libanés anunciaron un “acuerdo marco” el 26 de junio, en el que se establece un plan para que las fuerzas israelíes se retiren del sur de Líbano, a cambio del desarme del grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán. También prevé medidas hacia un eventual acuerdo de paz entre los dos países, que técnicamente siguen en guerra casi 80 años después del establecimiento de Israel.

Hezbollah se ha negado a mantener conversaciones directas y no fue parte del acuerdo.

Intensos ataques aéreos israelíes a primera hora del sábado también alcanzaron la estratégica colina Ali Taher, con vistas a la ciudad sureña de Nabatiyeh y las principales carreteras que conducen a ella, informó la Agencia Nacional de Noticias. A pesar de la tregua, el ejército de Israel ha continuado sus ataques casi diarios en la zona, que está al norte del río Litani y ha sido una frontera de facto en Líbano, con grandes áreas al sur bajo control militar israelí.

A principios de este mes, dos soldados israelíes murieron en una explosión en el sur de Líbano, las primeras muertes israelíes desde la inestable tregua. Hezbollah no comentó sobre la explosión.

Líbano e Israel han celebrado siete rondas de conversaciones; la más reciente en Roma a principios de este mes.

Hezbollah, respaldado por Irán, se ha negado a desarmarse y acusó al gobierno libanés de hacer demasiadas concesiones sin garantizar una retirada israelí.

La más reciente guerra entre Israel y Hezbollah estalló el 2 de marzo, cuando Hezbollah disparó cohetes a través de la frontera dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus ataques contra Irán. Desde entonces, más de 4.000 personas han muerto por ataques israelíes en Líbano, incluidos cientos de civiles. Unos 40 soldados y tres civiles —incluido un contratista militar— han muerto del lado israelí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.