Reddit se sumará a índice financiero S&P 500

Reddit se incorporará al índice S&P 500 la próxima semana, lo que dará al amplio foro en línea un impulso de prestigio e inversiones.

Incorporarse al S&P 500 se considera un logro para una empresa porque el índice es una medida muy seguida de la salud del mercado bursátil estadounidense. Una empresa es seleccionada para el índice en función de varios criterios que demuestran estabilidad, entre ellos el tamaño de mercado y una rentabilidad constante.

Las acciones de Reddit se dispararon casi un 14% hacia el mediodía del viernes.

Más allá del estatus, la inclusión implica más inversiones. El índice sigue a 500 de las mayores acciones de Estados Unidos, y billones de dólares en inversiones lo usan como referencia. Esas inversiones incluyen fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa. En esencia, esos fondos tendrán que comprar la acción una vez que pase a formar parte del índice.

Los inversionistas dependen más que nunca de fondos que simplemente replican índices como el S&P 500. Es una forma económica de invertir que permite a la gente conservar una mayor parte de sus inversiones. En parte por eso, esos fondos indexados por lo general han demostrado rendir mejor que los fondos que intentan seleccionar acciones individuales.

Reddit se incorporará al índice de referencia a partir del martes. Para entrar en el S&P 500, una acción debe cotizar públicamente durante al menos 12 meses. El operador del índice, S&P Dow Jones Indices, se ciñó recientemente a esa directriz cuando rechazó acelerar la incorporación de SpaceX tras la enorme oferta pública inicial de la empresa en junio.

La inclusión de Reddit llega semanas después de que publicara sólidos resultados financieros del segundo trimestre. Eso incluyó su mayor ingreso trimestral registrado. La empresa ha venido registrando ganancias casi todos los trimestres desde que salió a bolsa en 2024.

Wall Street prevé que las ganancias se más que dupliquen en general en 2026, impulsadas por un aumento de los ingresos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.