Sheinbaum pide a embajador de EEUU que respete asuntos internos de México

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió el martes al embajador de Estados Unidos que respete los asuntos internos de México en un nuevo cruce de declaraciones entre ambos países tras las tensiones generadas por las acusaciones de narcotráfico que hizo la fiscalía de Nueva York contra 10 funcionarios mexicanos.

La víspera el diplomático Ronald Johnson expresó que cuando se politizan los asuntos de seguridad es una “oportunidad perdida” para fortalecer la cooperación bilateral.

Durante su habitual conferencia de prensa, la mandataria afirmó que es importante que el embajador “respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos”.

Sheinbaum agregó que está a favor del trabajo conjunto con Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales, pero insistió en que “ellos actúen en su territorio”.

La declaración de Johnson se dio un día después del duro discurso que ofreció Sheinbaum en el que criticó los procesos judiciales contra el gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Ruben Rocha, y otros nueve funcionarios y aseguró que cuando se interviene en asuntos internos “ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”.

Sin hacer ninguna mención específica, el embajador estadounidense afirmó el lunes en su cuenta de X que la “lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos” y añadió que cuando "dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación”.

En los últimos dos meses han surgido fricciones entre México y Estados Unidos por las acusaciones contra 10 funcionarios mexicanos y un incidente ocurrido en abril en el que murieron dos agentes de la CIA.

La presencia en México de los dos estadounidenses se conoció poco después de su fallecimiento en un accidente de tránsito en el estado fronterizo de Chihuahua donde se había desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

El caso fue protestado por el gobierno de Sheinbaum que reclamó a Estados Unidos que no había informado ni solicitado autorización para las actividades de sus agentes en territorio mexicano.

La fiscalía de Nueva York acusó en abril a Rocha, al alcalde de la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez, y a otros ocho funcionarios activos y retirados de cooperar con el Cártel de Sinaloa y solicitó su detención preventiva con fines de extradición.

Rocha y Gámez –ambos del partido gobernante Morena— se separaron temporalmente de sus cargos para facilitar la investigación, mientras otros dos funcionarios se entregaron a mediados de mayo a las autoridades estadounidenses.