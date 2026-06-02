EEUU propone aranceles de 25% a Brasil por prácticas comerciales "irrazonables"

La administración Trump propuso aranceles del 25% a las importaciones de Brasil al acusar a la décima economía más grande del mundo de incurrir en prácticas comerciales “irrazonables” y que “cargan o restringen el comercio de Estados Unidos”.

El anuncio se produjo a última hora del lunes, después de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que acusó a Brasil, entre otras cosas, de una aplicación laxa de las normas anticorrupción y de imponer aranceles propios injustos.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, manifestó que él y el presidente Donald Trump habían mantenido reuniones “constructivas” con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros funcionarios brasileños. Pero añadió: “seguimos teniendo diferencias sustanciales para resolver los asuntos identificados en esta investigación”.

La oficina de Greer ha programado una audiencia pública el 6 de julio sobre los aranceles propuestos.

El abogado especializado en comercio Ryan Majerus, socio de King & Spalding, señaló que el plan de la administración excluye más de la mitad de las importaciones de Estados Unidos desde Brasil, incluidos aviones y minerales clave.

La administración Trump invocó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para iniciar la investigación sobre las prácticas comerciales de Brasil.

El año pasado, Trump había impuesto a Brasil un arancel del 50%, principalmente para protestar por el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro por intentar revertir su derrota electoral en 2022.

Pero la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en febrero que Trump se excedió en su autoridad al usar una ley distinta —la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977— para imponer aranceles generalizados a socios comerciales incluido el que apuntaba a Brasil.

Sin embargo, los aranceles de la Sección 301 han superado impugnaciones legales, y es probable que la administración utilice esa facultad para imponer otros aranceles y recuperar parte de los ingresos fiscales perdidos cuando la Corte Suprema rechazó los aranceles basados en la IEEPA.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.