General Mills venderá sus heladerías Häagen-Dazs en China

General Mills está vendiendo sus heladerías Häagen-Dazs en la China continental a un grupo de inversionistas que incluye a la marca china de té Ningji.

General Mills, con sede en Minneapolis, señaló en un comunicado emitido a última hora del lunes que el acuerdo permitirá a los compradores vender en exclusiva la marca Häagen-Dazs en heladerías y negocios de regalos en toda la China continental. General Mills seguirá vendiendo helado Häagen-Dazs a operaciones minoristas y de servicios de alimentos en China.

No se dieron a conocer los términos financieros del acuerdo. La operación está prevista a concretarse antes de fin de año.

General Mills no respondió de inmediato cuando se le preguntó el martes cuántas tiendas Häagen-Dazs tiene en China. En su informe anual más reciente, General Mills indicó que operaba 332 heladerías en todo el mundo.

Ningji opera alrededor de 3.000 puntos de venta minorista de té en China. Abrió su cadena de tiendas en 2021 y ha recibido financiación de ByteDance, el creador de TikTok con sede en Beijing, y de Shunwei Capital.

Yaling Jiang, analista independiente china de consumo, manifestó que Häagen-Dazs ha estado cobrando precios premium en China “sin ofrecer un valor de producto suficiente ni relevancia cultural”.

Su línea de productos —helado tradicional con mayor contenido de grasa— “ya pasó su punto máximo” en China, en un momento en que las opciones de gelato bajas en grasa y más ligeras se están volviendo más comunes, explicó.

Las empresas extranjeras también han estado trasladando la propiedad de sus operaciones hacia inversionistas chinos, ya que la confianza del consumidor en China se ha estancado y el crecimiento económico se ha desacelerado.

Starbucks indicó en noviembre que formaría una empresa conjunta con la firma china de capital privado Boyu Capital, en un acuerdo valorado en unos 4.000 millones de dólares que permite a Boyu tener hasta una participación del 60% en sus operaciones en China.

Restaurant Brands International, con sede en Toronto —la empresa matriz de Burger King -- informó en febrero que había formado una empresa conjunta con la firma china de inversión CPE para operar y expandir los Burger King en China.

CPE invirtió alrededor de 350 millones de dólares en la empresa conjunta, según los términos del acuerdo, y posee aproximadamente el 83% del negocio. The Associated Press

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.