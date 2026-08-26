Trump dice que EEUU no necesita a Canadá. La realidad es distinta

El presidente Donald Trump afirma que su país no necesita a Canadá. Pero cada día, aproximadamente 4 millones de barriles de crudo canadiense fluyen hacia el sur, lo que ayuda a abastecer de combustible a autos, camiones y aviones y a suministrar a la industria de Estados Unidos.

Y el petróleo es apenas el comienzo.

Canadá también suministra aluminio, potasa a granjas y piezas para una industria automotriz construida a ambos lados de la frontera.

“¡NO NECESITAMOS A CANADÁ, ELLOS NOS NECESITAN A NOSOTROS!”, publicó Trump esta semana, repitiendo su afirmación de larga data.

Sin embargo, Trump ha impuesto un arancel del 50% al aluminio canadiense, reconociendo que Estados Unidos necesita desesperadamente ese metal.

“Este país necesita aluminio desesperadamente”, manifestó Trump. “No lo tenemos. Lo obtenemos casi todo de Canadá, en su mayor parte, y lo necesitamos muchísimo”.

La contradicción subraya cuán entrelazadas están las dos economías —y cuánto se podría perder si la guerra comercial alcanza a más sectores de los que Estados Unidos todavía depende de Canadá para abastecerse.

Canadá impulsa a la industria estadounidense

Canadá es el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos después de México, y la energía está en el corazón de esa relación.

Ambos países intercambiaron alrededor de 872.000 millones de dólares en bienes y servicios el año pasado. Las importaciones de crudo canadiense equivalen a casi el 20% del consumo total de petróleo en Estados Unidos, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, que forma parte del Departamento de Energía.

Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill, señaló que la afirmación de Trump de que Estados Unidos no necesita a Canadá es “absolutamente falsa”, y citó la dependencia estadounidense del petróleo y el gas natural canadienses y de industrias profundamente integradas como la automotriz.

Gran parte del crudo canadiense fluye hacia refinerías del Medio Oeste construidas para procesar su petróleo pesado y convertirlo en gasolina, diésel y combustible para aviones.

La energía también explica gran parte del déficit comercial con Canadá, que Trump cita con frecuencia como prueba de una relación injusta.

La Casa Blanca describió esta semana la relación en términos marcadamente negativos, al afirmar que Canadá había tomado aproximadamente 50.000 millones de dólares al año de Estados Unidos durante la última década. En realidad ese dinero es por compras estadounidenses de energía canadiense, que ayudan a impulsar la economía de Estados Unidos. Y el crudo pesado canadiense suele cotizar con descuento frente al petróleo de referencia estadounidense, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

La energía explicó con creces el déficit de bienes de 48.300 millones de dólares del año pasado. Sin la energía, Estados Unidos habría registrado un superávit comercial.

Después de que las conversaciones comerciales colapsaran el viernes pasado, Estados Unidos impuso aranceles del 50% a unos 20.000 millones de dólares en bienes canadienses. Las medidas cubren solo alrededor del 5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos y excluyen la energía.

Políticos canadienses debaten restringir exportaciones de energía

Por ahora, usar el petróleo en las negociaciones comerciales sigue siendo una posibilidad remota. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, se opone a restringir las exportaciones de energía, al argumentar que hacerlo perjudicaría a su provincia.

Pero el ex primer ministro de Alberta Jason Kenney sostuvo que Canadá no debería descartar impuestos a la exportación sobre el petróleo, los combustibles o la potasa si Trump escala aún más.

Esa represalia “afectaría a los republicanos que conducen F-150 y esparcen fertilizante en los campos de sus granjas”, comentó Kenney.

“Deberían tener presente que, si de verdad quieren escalar, no terminará bien para la economía estadounidense dos meses antes de las elecciones de mitad de mandato”, agregó.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, mencionó la posibilidad de usar las materias primas canadienses como palanca en las negociaciones, y acusó a Trump de “difundir noticias falsas” sobre que su país no necesita a Canadá. Calificó la potasa que usan los agricultores estadounidenses como “una de las herramientas más poderosas que tenemos” y dijo que Washington tendría que recurrir a proveedores como Rusia si Canadá redirigiera los envíos.

Kenney no llegó a defender un impuesto a la exportación, y Béland declaró que una medida así probablemente sería “un tema muy divisivo políticamente en provincias como Alberta y Saskatchewan”.

Eso subraya el dilema de Canadá: medidas destinadas a perjudicar a industrias de Estados Unidos también podrían dañar a productores canadienses y tensar la unidad política nacional.

De las camionetas a los campos agrícolas

Canadá ha sido durante mucho tiempo la principal fuente extranjera de aluminio para Estados Unidos. Fundir el metal requiere cantidades enormes de electricidad, lo que le da a Canadá, rico en energía hidroeléctrica, una gran ventaja.

El primer ministro Mark Carney dijo a un público empresarial en Nueva York en mayo que las exportaciones canadienses de aluminio a Estados Unidos son “el equivalente energético de 10 presas Hoover”.

Los agricultores estadounidenses dependen aún más de Canadá para la potasa, un fertilizante esencial para cultivos como el maíz y la soja. Más del 80% de las importaciones de potasa del país provienen de Canadá.

Incluso el embajador de Trump ha cuestionado la idea de que Estados Unidos no necesita nada de su vecino.

“Estados Unidos tiene una enorme cantidad de cosas en las que tenemos una necesidad”, indicó el embajador Pete Hoekstra en junio. Al señalar los suministros canadienses de fertilizantes, añadió: “Necesitamos potasa”.

Y luego están los autos.

Canadá y Estados Unidos tienen una industria automotriz integrada en la que las piezas pueden cruzar la frontera hasta seis veces antes del ensamblaje final, según el gobierno canadiense.

Trump señaló el lunes que su administración impondría aranceles del 50% a los autos, camiones y autopartes canadienses a partir del 1 de enero de 2027.

Eso significa que un arancel dirigido a Canadá puede terminar impactando en Michigan u Ohio. Si se grava el aluminio canadiense, un fabricante de autos estadounidense puede pagar más por el metal. Si se gravan las piezas canadienses, puede aumentar el costo de ensamblar un vehículo estadounidense.

La IA necesita energía. Canadá la tiene

La inteligencia artificial está impulsando un aumento de la demanda de electricidad. Canadá suministró el 85% de las importaciones de electricidad de Estados Unidos en 2023, según el Regulador de Energía de Canadá, y Carney afirma que el país necesita duplicar la capacidad de su red eléctrica para 2050 mediante grandes proyectos hidroeléctricos y nucleares.

Carney apuntó que Canadá podría ayudar a Estados Unidos a “satisfacer la demanda explosiva para alimentar la IA”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.