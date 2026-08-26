Estados demócratas presentan nueva demanda para bloquear orden de Trump sobre voto por correo

Estados controlados por demócratas presentaron otra demanda el miércoles para impugnar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca limitar el voto por correo en las elecciones de mitad de mandato de este año.

La acción, presentada por cerca de dos docenas de estados contra el Servicio Postal, marcó una nueva fase en el litigio apenas dos días después de que la Corte Suprema fallara en su contra en un caso separado, pero sin afirmar que la orden de Trump fuera legal.

La mayoría del máximo tribunal determinó que la demanda demócrata era prematura, pero eso fue antes de que el gobierno republicano emitiera una norma que regula la entrega por parte del Servicio Postal de las boletas enviadas por correo. Funcionarios electorales advierten que será imposible implementarla antes de que se envíe la primera tanda de boletas por correo la próxima semana.

“En todo el país, los estados ya están inmersos en los preparativos para las elecciones de 2026. Ahora, en el último momento, el gobierno federal intenta entrometerse en esos preparativos y potencialmente amenazar el derecho al voto de incontables estadounidenses", declaró en un comunicado Letitia James, fiscal general de Nueva York y una de los 25 fiscales generales demócratas que presentaron la demanda. "El Servicio Postal no tiene autoridad para decidir quién puede y quién no puede votar por correo”.

La orden ejecutiva de Trump sigue impedida de entrar en vigor por una medida cautelar separada que, según argumenta el gobierno, debe ser revocada de inmediato a la luz del fallo del máximo tribunal en la demanda anterior de los estados demócratas. También había tenido éxito en un tercer caso presentado en mayo en el Distrito de Columbia, al convencer a un juez de que era demasiado pronto para impedir la implementación de la orden ejecutiva.

Todas las impugnaciones anteriores se presentaron antes de que el gobierno publicara su norma sobre boletas por correo el viernes por la noche. La norma establece que, si los estados quieren que se entreguen sus boletas por correo, necesitarán la aprobación federal del diseño de sus sobres y deberán proporcionar al Servicio Postal una lista de los votantes elegibles para recibirlas.

Los demócratas a nivel nacional citaron la norma el martes al pedirle al juez federal del caso en Washington que bloquee la orden de Trump, después de que él se negara a hacerlo la primavera pasada, al señalar que el gobierno en ese momento no había tomado medidas concretas. En Boston, la jueza federal de distrito Indira Talwani también determinó que el avance del gobierno con la norma sobre boletas por correo había violado una medida cautelar separada que ella había impuesto al Servicio Postal, la cual le prohibía poner en marcha la orden de Trump, aunque no tomó ninguna medida contra el gobierno.

Talwani, quien fue nominada por el presidente demócrata Barack Obama, había emitido la medida cautelar contra la orden ejecutiva de Trump en el caso anterior de los estados demócratas, que es el que la Corte Suprema revocó el lunes. Aún no ha actuado ante la solicitud del gobierno de que revoque su segunda medida cautelar. Esta fue emitida el 11 de agosto en un caso contra la orden ejecutiva y fue presentada por la Liga de Mujeres Votantes y otros grupos de derechos electorales mientras la Corte Suprema consideraba la apelación del gobierno contra la primera orden de la jueza.

Trump ha atacado desde hace tiempo el voto por correo, al que culpa falsamente de su derrota electoral de 2020 y que, debido a las condenas de Trump, es utilizado más por los demócratas. Desde su regreso al poder, Trump ha intentado atribuirse autoridad sobre las normas electorales, al afirmar que los republicanos deberían “tomar el control” del conteo de votos en zonas demócratas.

Emitió su primera orden ejecutiva electoral apenas meses después de retomar el cargo, al intentar exigir, entre otros cambios, una prueba documental de ciudadanía para votar. También ha estado impulsando una amplia ley electoral que se ha estancado en el Senado en medio de la oposición de los demócratas e incluso de algunos dentro de su propio partido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.