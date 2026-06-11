Suben pedidos de ayuda por desempleo en EEUU, pero siguen relativamente bajos

Las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos aumentaron modestamente la semana pasada, pero se mantienen en un nivel históricamente bajo pese a los vientos en contra económicos provocados por la guerra en Irán.

La cantidad de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo en la semana que terminó el 6 de junio aumentó en 4.000, hasta 229.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Es la cifra más alta desde principios de febrero, antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, pero aún se considera un nivel saludable. También supera las 216.000 nuevas solicitudes pronosticadas por analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo son consideradas un indicador indirecto de los despidos en Estados Unidos y se acercan a un termómetro en tiempo real de la salud del mercado laboral.

Pese a las preocupaciones de que el conflicto en Oriente Medio pudiera presionar aún más a un mercado laboral debilitado, la contratación se ha recuperado en los últimos meses tras un desastroso 2025 en el que se registraron menos de 200.000 nuevos empleos. A modo de comparación, en 2024 se añadieron alrededor de 1,5 millones de puestos de trabajo.

Los empleadores en Estados Unidos generaron 172.000 nuevos empleos en mayo y la economía promedia 188.000 empleos creados en los tres meses transcurridos desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero. Es el mejor trimestre de contratación desde principios de 2024. La tasa de desempleo se mantiene en un nivel históricamente bajo, del 4,3%.

Las vacantes también aumentaron en abril, cuando los empleadores publicaron 7,6 millones de puestos disponibles, frente a 6,9 millones en marzo y el nivel más alto desde mayo de 2024.

El gobierno informó el miércoles que el aumento de los precios de la gasolina —desencadenado por el cierre del estrecho de Ormuz frente a la frontera sur de Irán— elevó la inflación al consumidor en Estados Unidos en mayo al 4,2%, su nivel más alto en tres años. Pese a las caídas recientes, los precios del petróleo y la gasolina siguen elevados, lo que puede presionar los presupuestos de los consumidores y hacer que las empresas se lo piensen dos veces antes de contratar.

Con la inflación muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, la mayoría de los analistas vaticina que la Reserva Federal mantenga sin cambios su tasa de interés de referencia cuando se reúnan la próxima semana. Esa reunión será la primera con su nuevo director Kevin Warsh, quien reemplaza a Jerome Powell tras sus ocho años al frente del banco central norteamericano.

Las tasas de interés más bajas pueden impulsar la economía y la contratación, pero también tienden a avivar la inflación, lo que ha llevado a varios responsables de la Fed a afirmar que están dispuestos a considerar un aumento de tasas este año. Eso podría ayudar a reducir la inflación, pero unos costos de endeudamiento más altos hacen que las empresas se muestren más reacias a contratar.

El optimismo en torno a la inteligencia artificial también ha introducido un grado de incertidumbre sobre el mercado laboral debido a la inversión necesaria para desarrollarla y porque esta poderosa tecnología podría modificar o incluso reemplazar algunos empleos.

Entre las empresas que han recortado puestos de trabajo recientemente se encuentran Verizon, UPS, Amazon, Disney, Starbucks y Walmart.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se han estabilizado en un rango mayormente entre 200.000 y 250.000 desde que la economía salió de la recesión provocada por la pandemia. Sin embargo, la contratación empezó a desacelerarse hace unos dos años y se debilitó aún más en 2025 debido a los aranceles del presidente Donald Trump, su depuración de la fuerza laboral federal y los efectos persistentes de las altas tasas de interés destinadas a controlar la inflación.

El informe del Departamento de Trabajo del jueves mostró que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semanal, aumentó en 4.250, hasta 219.000.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo en la semana anterior, que terminó el 30 de mayo, se disparó en 24.000, hasta 1,8 millones, ligeramente por encima de lo que preveían los analistas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.