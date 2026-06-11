El secretario británico de Defensa dimite y acusa al gobierno de no gastar suficiente en el ejército

El secretario de Defensa británico, John Healey, renunció de forma inesperada el jueves y afirmó que el gobierno no está dispuesto a gastar lo suficiente en las fuerzas armadas en un momento de amenaza creciente.

Healey dijo al primer ministro, Keir Starmer, que el plan de inversión en defensa del gobierno se queda “muy por debajo de lo que se requiere en este momento peligroso”.

La publicación del plan se ha retrasado en medio de reportes de desacuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Tesoro.

Starmer se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa del Reino Unido al 2,5% del producto interno bruto para 2027 y al 3% para 2034. Pero muchos en las fuerzas armadas dicen que eso no es lo suficientemente rápido.

“Usted no ha podido, y el Tesoro no ha estado dispuesto, a comprometer los recursos que la nación necesita para defender el país en este momento de amenazas crecientes”, escribió Healey en una carta de renuncia.

Dijo que las exigencias sobre la defensa y los compromisos militares británicos han aumentado, citando la guerra de Irán, el conflicto en Ucrania y las amenazas de Rusia.

“Ahora no me queda otra opción que presentar mi renuncia como su secretario de Defensa”, dijo.

Healey ha sido el jefe de Defensa británico desde que el gobierno del Partido Laborista fue elegido en julio de 2024 y está considerado como un ministro capaz y serio.

Ha desempeñado un papel clave en reforzar el apoyo internacional a Ucrania y en reunir una coalición multinacional para ayudar a garantizar la seguridad si se alcanza un alto el fuego. Healey también ha ayudado a encabezar una fuerza de seguridad marítima que ayudaría a mantener abierto el estrecho de Ormuz para la navegación si termina la guerra de Irán.

La renuncia de Healey es otro golpe para el primer ministro, que se encuentra bajo presión y ya enfrenta demandas de compañeros de su Partido Laborista para que renuncie.