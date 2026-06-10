Las exportaciones de autos de China suben 73% en mayo por interés en vehículos eléctricos

Las exportaciones de automóviles de pasajeros de China se dispararon 73% interanual en mayo, hasta alrededor de 809.000 vehículos, informó un grupo del sector el miércoles, mientras el encarecimiento de la gasolina y el diésel debido a la guerra en Irán elevó el interés por los vehículos eléctricos.

La cifra se compara con los casi 796.000 automóviles de pasajeros exportados en abril, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM).

Las exportaciones de vehículos de nueva energía, incluidos los eléctricos puros y los híbridos enchufables, se duplicaron en mayo frente a un año antes, hasta alrededor de 435.000 unidades.

Los fabricantes chinos, como BYD, han intensificado su expansión en el extranjero, con mercados objetivo que incluyen América Latina, Asia y Europa, en un momento en que la demanda interna está bajo presión, en parte debido a la reducción de los incentivos gubernamentales para que los conductores cambien a vehículos eléctricos.

Las ventas internas de automóviles de pasajeros cayeron en mayo un 23,4% respecto de un año antes, hasta 1,44 millones de vehículos, indicó la asociación, el séptimo mes consecutivo de descensos interanuales. Las ventas de autos con motores de combustión interna —incluidos los de gasolina y diésel— bajaron casi 42% frente al año anterior, a medida que crecía la proporción de vehículos eléctricos.

El banco UBS espera que las exportaciones anuales de automóviles de pasajeros de China aumenten un 40% en 2026 respecto de un año antes, y las exportaciones de vehículos eléctricos posiblemente crezcan un 80%.

“El alto precio del petróleo ciertamente se ha traducido en un mayor interés por los vehículos eléctricos”, señaló Paul Gong, jefe de investigación de la industria automotriz de China en UBS.

Gong señaló que las exportaciones de autos de China fueron más fuertes de lo esperado en los primeros meses de este año, mientras que las ventas internas de automóviles fueron más débiles de lo previsto.

Claire Yuan, analista del sector automotor en S&P Global Ratings, prevé que las exportaciones chinas de automóviles de pasajeros mantengan un fuerte impulso en 2026 y pronostica un crecimiento interanual de entre 30% y 50%.

Aproximadamente uno de cada cuatro autos nuevos vendidos en el mundo el año pasado fue eléctrico, indicó la Agencia Internacional de la Energía en su más reciente informe anual de perspectivas globales sobre vehículos eléctricos, publicado en mayo, y esa proporción aumentará aún más este año pese a un comienzo de año más lento.

Las ventas de vehículos eléctricos podrían alcanzar los 23 millones y representar casi el 30% de todos los autos vendidos en 2026, señaló la agencia.

China es el mayor productor mundial del segmento y suministra la mayoría de los que se venden en todo el mundo.

BYD, el mayor fabricante chino de vehículos eléctricos, vendió más de 160.000 unidades en el extranjero en mayo, 80% más que el año anterior. La empresa apunta a vender 1,5 millones de vehículos fuera del país este año, más de un 40% por encima de los 1,05 millones del año pasado.

El fabricante, con sede en el sur de China, superó a Tesla el año pasado como el mayor productor mundial de vehículos eléctricos por ventas.

Vender más autos en el extranjero también podría generar una mejor rentabilidad para los fabricantes chinos, ya que una intensa guerra de precios en China el último año ha erosionado la rentabilidad de muchas automotrices.

Yuan, de S&P, indicó que las ventas de autos en China podrían repuntar en la segunda mitad del año, a medida que los compradores incrementen sus adquisiciones una vez que los fabricantes saquen nuevos modelos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.