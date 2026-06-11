Precios al productor en EEUU suben a ritmo más rápido desde noviembre de 2022

Los precios al productor en Estados Unidos subieron el mes pasado al ritmo más rápido desde noviembre de 2022, impulsados por un repunte de los precios de la energía debido a la guerra con Irán.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que su índice de precios al productor —que capta la inflación antes de que llegue a los consumidores— se disparó un 6,5% respecto de mayo de 2025. Aumentó un 1,1% desde abril, igual que el mes anterior. Los precios mayoristas de la gasolina se dispararon más de un 23% de abril a mayo, y casi un 70% frente a un año antes.

Las presiones inflacionarias, intensificadas por el shock energético provocado por la guerra con Irán, están frustrando a los estadounidenses a cinco meses de las elecciones de mitad de mandato, que determinarán si los republicanos del presidente Donald Trump mantienen el control total del Congreso.

Los precios de la gasolina han estado bajando en los últimos días, pero el costo de un galón de gasolina regular ha estado por encima de los 4 dólares desde marzo, según el club automovilístico AAA. Y la temporada de conducción en Estados Unidos, que eleva los precios cada año, acaba de comenzar.

Al excluir los volátiles precios de los alimentos y la energía, los llamados precios mayoristas subyacentes aumentaron un 0,4% desde abril y un 4,9% respecto de mayo de 2025.

Las cifras de inflación mayorista se publicaron un día después de que el Departamento de Trabajo reportara que los precios al consumidor subieron un 4,2% en mayo frente a un año antes, el mayor incremento en tres años. Los precios de la gasolina aumentaron casi un 41% respecto de mayo de 2025. Las tarifas aéreas subieron casi un 27%.

La inflación se mantiene muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. El banco central previsiblemente dejará sin cambios su tasa de interés de referencia en su reunión de la próxima semana. Pero los mercados financieros prevén que la Fed podría subir las tasas hacia finales de año en un esfuerzo por frenar los aumentos de precios.

Los precios mayoristas pueden ofrecer una primera señal de hacia dónde podría dirigirse la inflación al consumidor. Los economistas también los siguen porque algunos de sus componentes, en particular la atención médica y los servicios financieros, se incorporan al indicador de inflación preferido de la Fed: el índice de gastos de consumo personal, o PCE.

Stephen Brown, economista jefe para Norteamérica en Capital Economics, escribió que los precios al productor “que alimentan el cálculo de precios del PCE subieron mucho más de lo que esperábamos... Esto respalda nuestra opinión de que la Fed elevará las tasas de interés hacia finales de año”.

Irán cerró el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos e Israel atacaran el 28 de febrero, lo que provocó la mayor interrupción en los suministros de petróleo de la historia. Los precios de la energía se dispararon. S&P Global Energy advirtió el jueves que las reservas de crudo en Estados Unidos se están agotando a medida que se acerca la temporada de conducción de verano.

“En resumen, los niveles de inventarios en Estados Unidos siguen por encima de los umbrales mínimos operativos estimados”, señaló Aaron Brady, de S&P Global Energy.

"Sin embargo, con la continua interrupción de los flujos desde Oriente Medio, es probable que las reducciones se extiendan hasta el tercer trimestre, incluso en caso de una resolución diplomática a corto plazo”, añadió.

Caídas mayores y sostenidas adicionales en los inventarios “probablemente indicarían la entrada en una ‘zona de peligro’ para el sistema de refinación de Estados Unidos”, apuntó.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.