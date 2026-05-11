Suben casi 85% las exportaciones chinas de autos de pasajeros en abril, pero cae venta en China

Las exportaciones chinas de automóviles de pasajeros se dispararon en abril, informó el lunes un grupo del sector, cuando las automotrices buscan expandirse en mercados de ultramar a medida que las ventas en China siguen cayendo.

Las exportaciones de automóviles de pasajeros desde China aumentaron el mes pasado casi un 85% respecto de hace un año, hasta alrededor de 796.000 vehículos, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM, por sus siglas en inglés). Eso supone un alza frente a los 748.000 vehículos exportados en marzo.

Entre ellos, las exportaciones de vehículos de pasajeros de nueva energía, incluidos los vehículos eléctricos de batería y los híbridos enchufables, subieron más de un 120% el mes pasado en comparación con el año anterior, hasta cerca de 420.000 unidades.

En el mercado nacional, sin embargo, las ventas de automóviles de pasajeros cayeron un 25,5% respecto del año anterior, hasta 1,3 millones de vehículos, lo que marcó su sexto mes consecutivo de descensos interanuales, mostraron los datos de la CAAM.

La demanda interna de autos en China se ha debilitado debido a que el gobierno redujo este año el apoyo para que los conductores cambien a vehículos de nueva energía, señalaron analistas del sector automotor, al tiempo que la incierta perspectiva económica del país, provocada por una prolongada caída del sector inmobiliario, también ha hecho que algunos consumidores pospongan la compra de autos nuevos en el mayor mercado automotor del mundo.

La competencia entre los fabricantes chinos también ha sido feroz. El mes pasado, en el Salón del Automóvil de Beijing se exhibieron más de 1.450 vehículos, y las empresas mostraron sus modelos y tecnologías más recientes, desde autos con inteligencia artificial integrada hasta baterías avanzadas de carga ultrarrápida.

Algunos analistas creen que el impulso de las ventas de autos en China podría mejorar más adelante este año a medida que se lancen más modelos nuevos. También es probable que más consumidores chinos vuelvan a comprar autos nuevos a medida que se adapten cada vez más a los cambios en los subsidios gubernamentales este año, añadió Yichao Zhang, socio de la práctica automotriz de la consultora AlixPartners.

En el exterior, marcas chinas líderes como BYD y Geely Auto están ganando terreno. Además del crecimiento de las exportaciones, algunos fabricantes, incluido BYD, también han estado ampliando su capacidad de producción fuera del país mediante la construcción de fábricas en regiones como Europa y Latinoamérica.

A medida que la guerra en Irán eleva los precios de la gasolina, también crecen las expectativas de que más conductores en todo el mundo se pasen a los vehículos eléctricos. Uno de cada seis vehículos nuevos vendidos en Australia en abril fueron eléctricos, según la Cámara Federal de Industrias Automotrices, y BYD fue la segunda marca más vendida, detrás de Toyota.

Dado que es probable que los precios del petróleo y los combustibles se mantengan altos durante un período más prolongado, Claire Yuan, analista del sector automotor en S&P Global Ratings, manifestó que eso probablemente “incentivará a los consumidores a comprar vehículos eléctricos y esto beneficiará las exportaciones chinas de vehículos eléctricos”.

Las exportaciones totales de automóviles de pasajeros de China aún podrían aumentar alrededor de un 20% en 2026, según estimaciones de AlixPartners, a medida que los fabricantes chinos se expanden en mercados clave como el Sudeste Asiático.

Beijing también ha avanzado con la Unión Europea y Canadá en torno a sus importaciones de vehículos eléctricos chinos. Algunos en la industria automotriz siguen de cerca las conversaciones comerciales entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, a llevarse a cabo esta semana, cuando el mandatario estadounidense visite Beijing.

Ha habido resistencia desde Estados Unidos al acceso de las automotrices chinas al mercado estadounidense, después que los vehículos eléctricos chinos quedaran prácticamente bloqueados para ingresar a Estados Unidos debido a un arancel del 100% impuesto en 2024 por el gobierno del expresidente Joe Biden.

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El periodista de The Associated Press Aniruddha Ghosal contribuyó a este despacho desde Hanói, Vietnam.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.