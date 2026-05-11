Surgen dudas sobre si Trump cambiará posición de EEUU hacia Taiwán

El presidente Donald Trump, en su regreso a la Casa Blanca, ha mostrado una mayor ambivalencia hacia Taiwán, un enfoque que está generando interrogantes de cara a la cumbre de esta semana con el presidente chino Xi Jinping sobre si el líder de Estados Unidos reducirá el apoyo a la democracia insular que Beijing considera su provincia separatista.

Trump autorizó en diciembre un paquete de armas de 11.000 millones de dólares para Taiwán —la mayor venta de armamento jamás realizada a la isla—, pero aún no ha avanzado con la entrega e incluso reconoció que ha hablado de la venta con Xi. Se ha quejado de que Taiwán “se robó” el negocio estadounidense de los semiconductores y ha pedido que Taiwán pague a Washington por protección.

Al mismo tiempo, Trump ha presionado a Taipéi, con la amenaza de fuertes aranceles, para que invierta en la fabricación de semiconductores en Estados Unidos y para que compre miles de millones de dólares en gas natural licuado y petróleo crudo norteamericano.

La retórica de Trump está alimentando especulaciones en Beijing, Taipéi y Washington sobre el compromiso de Estados Unidos en la defensa de la isla y sobre si el mandatario norteamericano está a punto de cambiar la postura tradicional hacia el territorioautio autónomo.

Los partidarios de Taiwán temen que Taipéi esté “en el menú” cuando Trump y Xi se sienten a conversar, explicó el contralmirante retirado de la Marina de Estados Unidos Mark Montgomery.

“Sí me preocupa que tengamos un presidente transaccional y que pueda surgir una oportunidad transaccional, y entonces tendríamos un problema”, afirmó Montgomery, ahora en la Foundation for Defense of Democracies, un centro de estudios de Washington que respalda un sólido apoyo de Estados Unidos a Taiwán.

Rubio dice que la política de EEUU no ha cambiado

Los chinos han dado señales de que pretenden que Taiwán sea parte central de las conversaciones entre Xi y Trump esta semana. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, mencionó a Taiwán durante una llamada con el secretario de Estado Marco Rubio para preparar el viaje, e instó a Washington a “tomar las decisiones correctas” sobre sus políticas hacia la isla para salvaguardar la “estabilidad” entre las dos naciones, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Pero Rubio insisitió que la política de Estados Unidos no ha cambiado. “No queremos ver ningún cambio forzado o impuesto en la situación”, declaró a periodistas en Roma el viernes, y añadió que “sería desestabilizador para el mundo”. Señaló que Taiwán no sería “un elemento central de nuestro viaje, pero sin duda será un tema de discusión”.

Funcionarios de la Casa Blanca han subrayado que Trump, quien también aprobó en noviembre 330 millones de dólares en piezas de aeronaves para Taiwán, ya ha autorizado más ventas militares a la isla en el primer año de su segundo mandato que los aproximadamente 8.400 millones de dólares que Joe Biden aprobó durante sus cuatro años en el cargo.

Taiwán ha estado bajo presión del gobierno de Trump para aumentar su gasto en defensa, y el viernes sus legisladores rompieron meses de estancamiento para aprobar compras de armas por 25.000 millones de dólares. Fue una cifra significativamente menor que la propuesta de 40.000 millones de dólares presentada el año pasado por el presidente taiwanés Lai Ching-te. Un alto funcionario del gobierno de Trump, que habló con periodistas bajo condición de anonimato conforme a las reglas establecidas por la Casa Blanca, dijo que fue decepcionante que el parlamento no financiara plenamente la propuesta de Lai.

Funcionarios del gobierno taiwanés han expresado preocupación por la retórica de China antes de la cumbre, aunque también han encontrado cierto alivio en los comentarios mesurados de Rubio.

“(China) puede intentar alguna maniobra durante las conversaciones, pero Estados Unidos ha reiterado repetidamente, por canales públicos y privados, que su política hacia Taiwán se mantiene sin cambios”, dijo a periodistas el director general de la Oficina de Seguridad Nacional, Tsai Ming-yen.

Xi podría buscar aflojar los lazos entre EEUU y Taiwán

La pregunta clave, dicen expertos en China, es hasta dónde intentará llegar Xi en su esfuerzo por acercar a Trump a la visión de Beijing.

China considera a la isla autónoma como una provincia rebelde, que debe ser anexada por la fuerza si es necesario. Prohíbe a los países con los que mantiene relaciones diplomáticas tener vínculos formales con Taipéi. Desde que estableció relaciones diplomáticas con China en 1979, Estados Unidos ha logrado mantenerse dentro del marco de las exigencias de Beijing mientras conserva un apoyo informal a Taiwán y le proporciona armas.

Como parte de la ambigüedad de Estados Unidos sobre Taiwán, Washington reconoce la postura de Beijing de que Taiwán es parte de China, pero no la respalda explícitamente. Estados Unidos también ha declarado históricamente que “no apoya” la independencia de Taiwán y se opone a cambios unilaterales del statu quo entre Taiwán y China.

Pero analistas dicen que Xi podría intentar persuadir a Trump —quien ya ha mostrado disposición a violar normas diplomáticas — para que afloje los vínculos con Taiwán mediante restricciones a las ventas o con límites informales a las visitas de destacados funcionarios estadounidenses a la isla. Trump sugirió en febrero que se apartó de la política tradicional y consultó con Xi sobre las ventas de armas a Taiwán.

“Aunque no veamos algo tan dramático como un cambio formal en la política declarativa, esta vez siempre existe el riesgo de que el presidente Trump haga un comentario improvisado, dado que no es alguien que aprecie los matices del lenguaje diplomático”, indicó Patricia Kim, del Assessing China Project de la Brookings Institution en Washington.

La Casa Blanca se mantiene al margen de la disputa Japón-China

Una disputa entre Japón y China también ha alimentado especulaciones sobre la solidez del compromiso de Trump con Taiwán. La primera ministra japonesa Sanae Takaichi declaró en noviembre que un ataque chino a Taiwán era motivo de preocupación para la región y podría constituir “una amenaza existencial” para Japón que requeriría el uso de la fuerza.

Trump realizó llamadas consecutivas con Takaichi y Xi ese mismo mes, aunque se ha mantenido en gran medida en silencio sobre el enfrentamiento.

“Sé que tienen una relación un poco tensa”, dijo Trump al recibir a Takaichi para conversaciones en marzo. Añadió: “Estaré elogiando a Japón cuando esté en China con el presidente Xi”.

Además, el respaldo de Trump a Taiwán quedó bajo escrutinio después de que la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos de 2026 omitiera una mención directa a la isla.

El mejor escenario para Taiwán

Una carta a favor de Taiwán es su sólido sector de semiconductores, el mayor del mundo, del que Estados Unidos depende para mantener una ventaja tecnológica contra China.

“Trump, como mínimo, sabe el papel que Taiwán desempeña en el crecimiento económico de Estados Unidos”, apuntó Lev Nachman, profesor de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Taiwán. “Así que creo que ese es, en cierto modo, el principal lado positivo para pensar que no cambiará nada drástico en términos de la política hacia Taiwán”.

Aunque Trump es conocido por su naturaleza transaccional, su gobierno no ha considerado los aspectos difíciles de la relación entre Estados Unidos y China como asuntos “fungibles” que puedan intercambiarse, señaló Edgard Kagan, ex alto funcionario del Departamento de Estado que trabajó bajo Trump y Biden en temas de política hacia Asia Oriental.

“El presidente entiende cómo usar ventajas en la mesa de negociaciones. Por mi experiencia de estar en reuniones con él, tiene un sentido muy, muy agudo de cómo usarlo”, dijo Kagan, quien ahora es titular de la cátedra de Estudios sobre China en el Center for Strategic and International Studies en Washington. “Y por eso creo que la idea de que vaya a haber un intercambio en el que el presidente, en cierto modo, sacrifique los intereses de Estados Unidos en Taiwán para conseguir otras cosas —creo que es poco probable según mi propia experiencia de cómo opera”.

Al final, si Taiwán sale de la cumbre Xi-Trump en una posición más fuerte o más débil probablemente se juzgará por las declaraciones públicas de los líderes.

Tras su último encuentro cara a cara con Xi en octubre, Trump afirmó que Xi no había planteado el tema y que los funcionarios chinos “conocen las consecuencias” de emprender una acción militar contra la isla.

“Creo que el mejor escenario al que Taiwán puede aspirar es que no se hable de Taiwán públicamente o, como mínimo, que se haga de manera mínima”, dijo Nachman.

___________________________________

Mistreanu reportó desde Taipei. La corresponsal Giada Zampano contribuyó desde Roma.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.