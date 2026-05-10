Aumentan ganancias de Aramco gracias a oleoducto que evita estrecho de Ormuz

Aramco, la mayor empresa petrolera del mundo, informó el domingo que sus ganancias del primer trimestre aumentaron un 25% respecto del año pasado, ya que incrementó las exportaciones al utilizar un oleoducto que evita el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, que se ha visto interrumpido por la guerra con Irán.

Conocida formalmente como Saudi Arabian Oil Co., Aramco reportó una ganancia de 32.500 millones de dólares en el trimestre que finalizó el 31 de marzo. La empresa estatal había reportado una caída del 12% en las ganancias anuales en 2025.

“El desempeño de Aramco en el primer trimestre refleja una sólida resiliencia y flexibilidad operativa en un entorno geopolítico complejo”, declaró el presidente y director ejecutivo de Aramco, Amin H. Nasser, en un comunicado. Añadió que el Oleoducto Este-Oeste que atraviesa Arabia Saudí desde sus yacimientos petrolíferos del este hasta el mar Rojo, ahora opera a su capacidad máxima de 7 millones de barriles de petróleo por día.

Indicó que el oleoducto está “ayudando a mitigar el impacto del shock energético global y brindando alivio a los clientes”.

Sin embargo, no puede reemplazar la capacidad perdida por la interrupción del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Antes de la guerra, por el estrecho solía fluir cada día el 20% del petróleo comercializado en el mundo, así como grandes suministros de gas natural, fertilizantes y otros productos derivados del petróleo.

Irán tomó el control de la vía marítima después de que Estados Unidos e Israel lo atacaran el 28 de febrero, y un bloqueo naval de Estados Unidos impuesto el mes pasado también complica su uso.

“Los acontecimientos recientes han demostrado claramente la contribución vital del petróleo y el gas a la seguridad energética y a la economía global, y son un duro recordatorio de que un suministro energético confiable es fundamental”, señaló Nasser.

“A pesar de estos vientos en contra, Aramco sigue centrada en sus prioridades estratégicas y está aprovechando tanto su infraestructura nacional como su red global para sortear la disrupción”, agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.