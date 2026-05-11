Rusia y Ucrania se culpan por los combates mientras se acerca el fin del alto el fuego de EEUU

Un alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Rusia y Ucrania terminaba el lunes, y ambas partes se acusaron mutuamente de incumplir el acuerdo de 72 horas mientras funcionarios estadounidenses y europeos evaluaban cómo podrían encauzar a los países en guerra hacia nuevas conversaciones.

Las autoridades ucranianas informaron el lunes que drones, bombas y bombardeos de artillería rusos alcanzaron zonas civiles de las regiones nororiental de Járkiv y meridional de Jersón, lo que dejó al menos dos muertos y siete heridos.

El Ministerio ruso de Defensa acusó el domingo a Kiev de cometer más de 1.000 violaciones del alto el fuego, según reportaron medios estatales.

Altos el fuego similares anunciados desde que Rusia invadió a su vecino hace más de cuatro años tampoco han logrado detener los combates, y los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos durante el último año no han dado resultados.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, indicó que datos de observaciones de la NASA sugerían que la actividad militar había remitido, pero sin detenerse, después de que Trump anunciara el viernes pasado que el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, habían aceptado su solicitud de un alto el fuego que se extendería del sábado al lunes. La medida pretendía conmemorar el Día de la Victoria, la celebración rusa que marca la derrota de la Alemania nazi.

El Instituto señaló a última hora del domingo que “es poco probable que los altos el fuego sin mecanismos explícitos de cumplimiento, un monitoreo creíble y procesos definidos de resolución de disputas se mantengan”.

Trump había dicho que también habría un intercambio de prisioneros, y declaró que la pausa en los combates podría ser el “comienzo del fin” de la guerra. Zelenskyy afirmó que se está preparando el intercambio de 1.000 prisioneros por cada bando.

Sin embargo, no hay indicios de que las dos partes estén listas para ceder en sus posiciones clave de negociación.

Putin quiere toda la región del Donbás, el corazón industrial de Ucrania, aunque su ejército no la ha capturado por completo, pero Zelenskyy no la entregará. Zelenskyy ha ofrecido un alto el fuego y una reunión cara a cara con Putin, algo que el líder ruso ha descartado hasta que un acuerdo negociado esté casi finalizado.

Putin sugirió el fin de semana que el ex canciller alemán Gerhard Schröder, quien ha mantenido estrechos vínculos empresariales con Rusia, podría actuar como mediador. Pero funcionarios alemanes y europeos descartaron esa posibilidad, aun cuando aceptaron que la Unión Europea podría asumir un papel más significativo en los esfuerzos de paz, que han quedado en gran medida marginados por Washington durante el último año.

Aun así, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que el bloque debe aclarar sus objetivos antes de intentar negociar con el Kremlin.

“Antes de hablar con Rusia, deberíamos hablar entre nosotros sobre qué queremos hablar con ellos”, dijo a los periodistas en Bruselas.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, se sumó a los ministros de Exteriores de la Unión Europea para la reunión en Bruselas “Tenemos conversaciones de paz principales bajo el liderazgo de Estados Unidos, y necesitamos esta vía y necesitamos el liderazgo de Estados Unidos. Pero Europa también podría desempeñar su papel”, afirmó Sybiha.

Señaló que en los últimos meses Ucrania ha mejorado su desempeño en el campo de batalla, reduciendo al mayor ejército ruso a un avance lento y costoso a lo largo de la línea del frente de 1.250 kilómetros (780 millas), mientras utiliza drones y misiles de largo alcance desarrollados en el país para atacar objetivos en el interior de Rusia.

“Tenemos una nueva realidad en el campo de batalla… Ucrania se fortaleció después del invierno más difícil”, manifestó Sybiha.

Mientras tanto, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, hacía una nueva visita a Kiev de un alto funcionario europeo y llegó el lunes en una visita no anunciada centrada en impulsar la cooperación en defensa entre ambos países.

Por su parte, la primera ministra de Letonia, Evika Silina, ordenó el domingo la renuncia del ministro de Defensa, Andris Sprūds, tras recientes incidentes con drones en el país báltico.

En una publicación en X, Silina dijo que Sprūds había “perdido mi confianza” después de un incidente con un dron que “demostró claramente que el liderazgo político del sector de defensa no ha cumplido su promesa de cielos seguros sobre nuestro país”.

Sprūds renunció y dijo que se trataba de una disputa política interna.

El canciller ucraniano, Sybiha, dijo el domingo que volvió a hablar con la ministra de Exteriores de Letonia, Baiba Braže, sobre los recientes incidentes con drones en Letonia, tras investigaciones que determinaron que la guerra electrónica rusa desvió deliberadamente drones ucranianos de sus objetivos previstos dentro de Rusia.

Sybiha reafirmó el compromiso de Ucrania de trabajar con los Estados bálticos y Finlandia para prevenir incidentes similares, y ofreció la participación directa de especialistas ucranianos.

Estonia, Polonia y Rumania también han reportado la caída de drones extraviados en su territorio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.