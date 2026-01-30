Starmer afirma que el Reino Unido no puede ignorar a China, pese a advertencia de Trump

El primer ministro británico Keir Starmer llegó el viernes al centro financiero chino de Shanghái en su intento de impulsar oportunidades de negocio para las empresas del Reino Unido en la segunda economía más grande del mundo, pocas horas después que el presidente estadounidense Donald Trump señalara una posible oposición a cualquier acuerdo entre Beijing y Londres.

Starmer, el líder laborista de centro-izquierda, fue acompañado por más de 50 líderes empresariales en su viaje a China, el primero realizado por un primer ministro británico en ocho años.

Starmer sugirió que la crítica de Trump estaba dirigida más a Canadá que al Reino Unido. Añadió que Washington estaba al tanto de su viaje y sus objetivos, y señaló que Trump ha dicho que planea visitar China en primavera.

“No creo que sea prudente que el Reino Unido esconda la cabeza en la arena”, afirmó Starmer a Sky News. “China es la segunda economía más grande del mundo. Junto con Hong Kong, es nuestro tercer socio comercial más grande. Y a través de esta visita, hemos abierto muchas oportunidades para la creación de empleos y riqueza”.

Starmer comenzó su viaje en Beijing el jueves, donde se reunió con líderes chinos, incluido el presidente Xi Jinping. Ambos se comprometieron a buscar una asociación estratégica a largo plazo y estable, en lo que se consideró una señal de mejora de las relaciones después de varios años de fricción entre los dos países.

En Washington, Trump sugirió que podría oponerse a cualquier acuerdo entre Beijing y Londres, y luego se centró en Canadá, con quien ha tenido una serie de tensos dimes y diretes desde que el primer ministro canadiense Mark Carney visitó China a principios de este mes.

“Bueno, es muy peligroso para ellos hacer eso”, dijo cuando se le preguntó sobre la visita de Starmer y cualquier conversación comercial del Reino Unido con Beijing. “Y es aún más peligroso, creo, que Canadá haga negocios con China. Canadá no lo está haciendo bien. Lo están haciendo muy mal”.

“No puedes ver a China como la respuesta”, sostuvo.

Starmer y Carney están entre los mandatarios extranjeros que visitan Beijing al tiempo que sus naciones buscan mejorar las relaciones con China. Muchos han visto las economías de sus países afectadas por los aranceles de Trump y buscan expandir otros mercados de exportación.

El primer ministro británico dijo que Xi acordó levantar una prohibición de viaje que se había impuesto a varios legisladores británicos luego que el anterior gobierno conservador de centro-derecha del Reino Unido se uniera a la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos en la imposición de sanciones a cuatro funcionarios chinos por evidencia de abusos de derechos contra el pueblo musulmán uigur en la región occidental de Xinjiang.

“Esto ha sido una causa de preocupación en el Parlamento y para los parlamentarios desde hace tiempo y por eso lo planteé en esta visita", afirmó Starmer a ITV News. “La respuesta de los chinos es que las restricciones ya no se aplican y el presidente Xi me ha dicho que eso significa que todos los parlamentarios son bienvenidos a visitar”.

No queda claro si el Reino Unido ofreció algo a cambio de levantar las sanciones a los legisladores británicos, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de China informó que ambas partes acordaron intercambios normales entre sus legislaturas.

Los legisladores que habían sido sancionados, entre ellos el exlíder conservador Iain Duncan Smith, emitieron un comunicado rechazando cualquier acuerdo para levantar las sanciones a cambio de concesiones diplomáticas y económicas.

“Deseamos dejar nuestra postura inequívocamente clara: preferiríamos permanecer bajo sanción indefinidamente que tener nuestro estatus utilizado como moneda de cambio para justificar el levantamiento de las sanciones británicas a los funcionarios responsables del genocidio en Xinjiang", declaró el grupo de siete, incluido un exmiembro del Parlamento, en un comunicado conjunto.

___

Darlene Superville en Washington, y Brian Melley en Londres, contribuyeron a este despacho. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.