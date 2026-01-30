Precios al productor en EEUU suben más de lo esperado

Los precios al por mayor en Estados Unidos subieron un 0,5% en diciembre, más de lo esperado.

El Departamento de Trabajo informó el viernes que su índice de precios al productor, que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores, aumentó de noviembre a diciembre al ritmo más rápido en tres meses y más rápido del 0,3% que los economistas habían pronosticado. En comparación con diciembre de 2024, los precios al productor subieron un 3% el mes pasado, lo cual estaba en línea con los pronósticos.

Los precios de los servicios aumentaron un 0,7% desde noviembre, el mayor incremento desde julio, reflejando principalmente márgenes de ganancia más amplios en mayoristas y minoristas. Sin embargo, el precio de los bienes, como electrodomésticos y automóviles, no cambió el mes pasado y subió un 2,5% en comparación con el año anterior.

Los economistas habían temido que los aranceles del presidente Donald Trump impulsarían, pero su impacto ha sido más modesto de lo esperado, aunque la inflación sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

El informe de precios al productor del viernes se publicó con más de dos semanas de retraso, debido al cierre del gobierno federal de 43 días el otoño pasado.

Los precios al por mayor pueden ofrecer una visión anticipada de hacia dónde podría dirigirse la inflación al consumidor. Los economistas también lo observan porque algunos de sus componentes, en particular las medidas de atención médica y servicios financieros, se incorporan al índice de precios de gastos de consumo personal, o PCE, que es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal.

El Departamento de Trabajo publicó su índice de precios al consumidor, que es más seguido, el 13 de enero. Mostró que la presión inflacionaria disminuyó ligeramente para los consumidores en diciembre en base a caídas de los precios de la gasolina y los autos.

