Europa registra modesto crecimiento económico, pero debilidad de dólar estadounidense es una amenaza

La economía europea registró un crecimiento modesto al final del año pasado, superando la agitación provocada por un alza de aranceles de Estados Unidos. Pero ahora la economía enfrenta otro obstáculo: un euro más fuerte frente al dólar que podría afectar las exportaciones.

El crecimiento en los 21 países que utilizan la moneda compartida del euro fue del 0,3% durante los últimos tres meses de 2025, igualando la cifra del tercer trimestre, informó el viernes la agencia de estadísticas de la UE, Eurostat. El crecimiento en comparación con el cuarto trimestre de 2024 fue del 1,3%.

El crecimiento moderado ha desafiado los temores de recesión de principios de año, cuando el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con aumentar los aranceles a niveles que podrían haber devastado el comercio. Las conversaciones se resolvieron con un límite del 15% en los aranceles de Estados Unidos, o impuestos de importación, sobre los bienes de la Unión Europea. El aumento de impuestos no es ideal para los negocios, pero la certeza resultante del acuerdo permitió a las empresas al menos seguir adelante y planificar.

Esa seguridad se vio afectada luego que terminó el trimestre, cuando Trump amenazó el 17 de enero a los países miembros de la UE con aranceles más altos por apoyar a Groenlandia contra sus llamados a una toma de control por parte de Estados Unidos. Trump luego retiró la amenaza.

Las empresas de servicios europeas, una categoría amplia que abarca desde peluquerías hasta tratamientos médicos, han mostrado un crecimiento moderado, según la encuesta de S&P Global de gerentes de compras. Las exportaciones han caído y la industria sigue rezagada, pero mostró mejoría hacia finales de 2025. La inflación más baja del 1,9% en diciembre, tras un doloroso aumento en 2022-2023, y el aumento de los salarios han dejado a los consumidores con más poder adquisitivo y disposición para gastar.

La última amenaza es la fuerte caída del dólar frente al euro. Está en su nivel más débil en cuatro años y medio, lo que hace que las exportaciones europeas sean menos competitivas en precio en un mercado extranjero clave.

El dólar se ha debilitado debido a los temores de que los aranceles de Trump frenen el crecimiento y que sus ataques al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, socaven el papel del banco central estadounidense como defensor contra la inflación y protector del valor del dólar. El euro ha subido un 14,4% frente al dólar en los últimos 12 meses y se cotizó a 1,19 dólares el viernes.

Los analistas advierten que si la debilidad del dólar frente al euro continúa, el Banco Central Europeo (BCE) podría recortar las tasas de interés más adelante este año para estimular el crecimiento. El BCE tiene una reunión para fijar tasas el jueves, pero no se espera que cambie las tasas entonces.

Alemania mostró un crecimiento mejorado del 0,3% en el trimestre, su mejor desempeño trimestral en tres años, pero aún enfrenta serios vientos en contra a corto y largo plazo. La economía más grande de la eurozona todavía espera que el gasto en infraestructura y defensa puesto en marcha por el canciller Friedrich Merz muestre sus efectos a través de un mayor crecimiento. Alemania creció un 0,2% el año pasado, su primer año de crecimiento luego de dos años de disminución de la producción. El miércoles, el gobierno redujo su perspectiva de crecimiento para este año al 1% desde el 1,3% previamente.

Alemania ha luchado con una serie de problemas: precios de energía más altos tras la pérdida de gas natural ruso debido a la guerra contra Ucrania, una escasez de mano de obra calificada, una competencia china creciente en sectores clave de exportación como automóviles y maquinaria industrial, años de subinversión en infraestructura que promueve el crecimiento y demasiada burocracia.

El crecimiento para la Unión Europea más amplia de 27 países también fue del 0,3% para el cuarto trimestre de 2025 y del 1,4% en comparación con el trimestre del año anterior. No todos los miembros de la UE se han movido para unirse al euro, que sumó su 21er miembro en enero cuando Bulgaria se unió. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.