Rusia demanda a institución financiera belga cuando UE evalúa usar activos congelados de Moscú

El Banco Central de Rusia presentó una demanda contra la institución financiera belga Euroclear, la cámara de compensación con sede en Bruselas que posee la mayoría de los activos congelados de Moscú en Europa, informó el banco el viernes.

De momento no está claro qué podría lograr la demanda, ya que fue presentada en Moscú.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, estima que en Europa se mantienen activos rusos congelados por un valor de 210.000 millones de euros (247.000 millones de dólares). A finales de septiembre, Euroclear tenía alrededor de 193.000 millones de euros (225.000 millones de dólares) de ese dinero.

El Banco Central de Rusia indicó que con la demanda, presentada en la Corte de Arbitraje de Moscú, busca recuperar los daños que sufrió cuando se le prohibió gestionar y disponer de sus fondos y valores en Euroclear.

Euroclear declinó comentar sobre el caso.

En un comunicado separado, el Banco Central de Rusia también condenó los planes más amplios de la UE de utilizar activos rusos para ayudar a Ucrania como "ilegales, contrarios al derecho internacional", argumentando que violaban "los principios de inmunidad soberana de los activos". Es la primera vez que el banco comenta públicamente sobre los planes.

La UE congeló los activos de Rusia basados en el bloque de 27 naciones poco después del inicio de la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Estas sanciones deben renovarse cada seis meses, y todos los miembros de la UE deben aprobarlas para que eso suceda.

En una cumbre la próxima semana, los líderes de la UE decidirán si utilizar decenas de miles de millones de estos activos para financiar las necesidades militares y económicas de Ucrania, usándolos como garantía para un gran préstamo para Kiev.

Ucrania necesita financiamiento para apoyar su esfuerzo bélico. Pero tal medida nunca se ha realizado antes y conlleva riesgos.

El Banco Central Europeo ha advertido que si los europeos parecen dispuestos a apropiarse del dinero de otros países, podría socavar la confianza en la moneda euro.

Algunas naciones miembros también están preocupadas por invitar a represalias de Rusia. El primer ministro belga Bart De Wever se ha negado a aprobar el plan, citando temores de que Rusia actúe en contra de los intereses de Bélgica.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.