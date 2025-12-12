Alemania convoca a embajador de Rusia por presunto sabotaje, ciberataques e interferencia electoral

Alemania convocó el viernes al embajador de Rusia tras acusaciones de sabotaje, ciberataques e interferencia en las elecciones, informó el vocero de la cancillería alemana.

El gobierno alemán también ha acusado a Moscú de llevar a cabo campañas de desinformación.

“El objetivo de estos ataques cibernéticos y de desinformación rusos es claro: dividir a la sociedad, fomentar la desconfianza, provocar el rechazo y debilitar la confianza en las instituciones democráticas”, indicó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Martin Giese.

“Esta manipulación de la información es una de las muchas actividades de Rusia destinadas a socavar la confianza en las instituciones y procesos democráticos en Alemania", agregó Giese durante una conferencia de prensa del gobierno.

Las autoridades alemanas ya habían acusado previamente a Rusia de perpetrar ataques de guerra híbrida para desestabilizar Europa. Moscú no ha respondido a una solicitud de comentarios hecha el viernes.

Giese dijo que la oscura agencia de inteligencia militar rusa conocida como GRU fue responsable de un ciberataque en 2024 contra el control del tráfico aéreo alemán. El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán afirma que el GRU, que ha sido sancionado en otros países, está detrás del ataque que supuestamente fue perpetrado por el colectivo de hackers APT28, también conocido como Fancy Bear.

APT28 y GRU también han sido vinculados a intrusiones cibernéticas globales, incluyendo en las elecciones estadounidenses de 2016, donde fueron acusados de ayudar al presidente estadounidense Donald Trump al filtrar correos electrónicos del Partido Demócrata.

Giese añadió que los investigadores creen que el GRU también intentó desestabilizar e influir en las últimas elecciones federales de Alemania, celebradas en febrero, a través de una campaña llamada "Tormenta 1516".

“El análisis de nuestros servicios muestra que la campaña difunde investigaciones seudoinvestigativas generadas artificialmente, secuencias de imágenes deepfake, sitios web seudoperiodísticos y declaraciones de testigos fabricadas en varias plataformas”, dijo el portavoz.

Rusia enfrentará una serie de contramedidas por su guerra híbrida, aseveró Giese.

“El gobierno alemán condena en los términos más enérgicos posibles los repetidos e inaceptables ataques de actores rusos controlados por el Estado", sostuvo. “Continuaremos fortaleciendo nuestro apoyo a Ucrania y nuestra disuasión y defensa”.

La convocatoria ocurrió el viernes, cuando se esperaba que la Unión Europea bloqueara los activos de Rusia en Europa hasta que renuncie a su guerra en Ucrania y compense a su vecino por los graves daños que ha infligido durante casi cuatro años.

La medida es un paso importante que permitirá a los mandatarios de la UE trabajar en una cumbre la próxima semana sobre cómo utilizar los decenas de miles de millones de euros en activos del Banco Central de Rusia para respaldar un gran préstamo que ayude a Ucrania a satisfacer sus necesidades financieras y militares durante los próximos dos años.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.