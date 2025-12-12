UE planea bloquear activos congelados rusos para evitar veto húngaro y eslovaco a su uso en Ucrania

La Unión Europea podría bloquear el viernes los activos de Rusia retenidos en Europa hasta que abandone su guerra en Ucrania y compense a su vecino por los graves daños que le ha infligido durante casi cuatro años.

La medida es un paso importante que permitiría que los líderes del bloque decidiesen, en una cumbre la próxima semana, cómo utilizar las decenas de miles de millones de euros en activos del Banco Central de Rusia para respaldar un enorme préstamo que ayude a Ucrania a satisfacer sus necesidades financieras y militares durante los próximos dos años.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el aliado más cercano del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en Europa, acusó a la Comisión Europea —que elaboró la decisión— de "violar sistemáticamente la legislación europea".

En total, en el bloque hay 210.000 millones de euros (247.000 millones de dólares) en activos rusos congelados. La gran mayoría de los fondos, con un valor de alrededor de 193.000 millones de euros (225.000 millones de dólares) a finales de septiembre, están en Euroclear, una cámara de compensación financiera belga.

Los fondos se congelaron debido a las sanciones de la UE a Rusia por la guerra que inició el 24 de febrero de 2022, pero las sanciones deben renovarse cada seis meses, y los 27 socios deben ratificarlas para que apliquen.

Hungría y Eslovaquia se oponen a proporcionar más apoyo a Ucrania.

La decisión que se espera para el viernes, basada en las normas del tratado de la UE que permiten al bloque proteger sus intereses económicos en ciertas situaciones de emergencia, evitaría el bloqueo de la renovación de las sanciones y facilitaría el uso de los activos.

Orbán dijo en un mensaje en redes sociales que esto significa que “el Estado de derecho en la Unión Europea llega a su fin, y los líderes se están colocando por encima de las reglas”.

“La Comisión Europea está violando sistemáticamente la ley europea. Lo está haciendo para continuar la guerra en Ucrania, una guerra que claramente no se puede ganar”, escribió. Hungría “hará todo lo que esté en su poder para restaurar un orden legal”, agregó.

En una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien presidirá la cumbre que comienza el 18 de diciembre, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, dijo que se negaría a apoyar cualquier medida que “incluya cubrir los gastos militares de Ucrania para los próximos años”.

Además, advirtió "que el uso de los activos rusos congelados podría poner en peligro directamente los esfuerzos de paz de Estados Unidos, que cuentan directamente con el uso de estos recursos para la reconstrucción de Ucrania".

Pero la comisión alega que la guerra ha supuesto un aumento de los costos al incrementar el precio de la energía y frenó el crecimiento económico en la UE, que ya le ha proporcionado casi 200.000 millones de euros (235.000 millones de dólares) en apoyo a Ucrania.

