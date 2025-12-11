El mercado bursátil de EEUU alcanza máximos históricos pese a temores de una burbuja de IA

Los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York establecieron récords el jueves, incluso mientras una venta masiva de acciones de Oracle y preocupaciones sobre una posible burbuja en la tecnología de inteligencia artificial pesaron sobre el mercado.

El S&P 500 subió 14,32 puntos, o 0,2%, a 6.901,00, y con ello superó su anterior máximo histórico, que alcanzó en octubre. El promedio industrial Dow Jones saltó 646,26 puntos, o 1,3%, ubicándose en 48.704,01, con lo cual superó su propio récord establecido el mes pasado. El compuesto Nasdaq se quedó atrás y cayó 60,30, o 0,3%, a 23.593,86 a consecuencia de la debilidad de las acciones de empresas de IA.

Es el regreso más reciente del mercado a los récords tras lo que parecía ser un conjunto debilitante de preocupaciones. Algunas de las más recientes incluían inquietudes sobre lo que hará la Reserva Federal con las tasas de interés, y si todos los dólares que fluyen hacia los circuitos integrados de IA y los centros de datos producirán ganancias y productividad tan prolíficas como prometen los que los proponen.

Los bancos y otras empresas cuyos beneficios están estrechamente ligados a la fortaleza de la economía también se recuperaron. Ganancias del 2,5% para Goldman Sachs y del 6,1% para Visa fueron las mayores fuerzas que impulsaron al Dow.

The Walt Disney Co. ganó 2,4% después de que OpenAI informara que el gigante del entretenimiento está invirtiendo 1.000 millones de dólares en ella. Forma parte de un acuerdo de tres años que también le permitirá a OpenAI usar más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars para generar videos cortos solicitados por los usuarios.

Pero el hecho de que el mercado de valores de Estados Unidos haya vuelto a los récords no significa que todas las preocupaciones hayan desaparecido.

Oracle cayó 10,8%, y en las primeras horas del día se encaminó brevemente a sus peores pérdidas desde 2001, cuando la burbuja de las empresas puntocom aún se estaba desinflando.

Persisten las dudas sobre si todo el gasto que Oracle está haciendo en tecnología de IA valdrá la pena. Algunos analistas se dijeron sorprendidos después de que la compañía expusiera el miércoles por la noche cuánto gastará en inversiones este año fiscal, y continúan las interrogantes sobre cómo hará para pagar por ello.

Estas dudas pesan sobre la industria de la IA en general, incluso cuando las empresas que se dedican a ella siguen recaudando miles de millones de dólares.

Nvidia, la empresa de chips que se ha convertido en el símbolo del auge de la IA y está recaudando cerca de 20.000 millones de dólares cada mes, cayó 1,5% el jueves. Fue el mayor peso en el S&P 500 debido a su tamaño masivo.

En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro se mantuvieron relativamente estables después de que un informe indicara que el número de trabajadores en Estados Unidos que solicitaron apoyo por desempleo aumentó la semana pasada más de lo que los economistas habían previsto, lo cual es un posible indicio de un aumento en los despidos.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió de 4,13% a 4,14%.

Los periodistas de la AP Teresa Cerojano y Matt Ott contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.