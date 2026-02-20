Qué saber del fallo de la Corte Suprema de EEUU sobre aranceles de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó al presidente Donald Trump una dura derrota en uno de los pilares de su política económica, al anular aranceles que impuso a casi todos los países.

En su fallo 6-3, el tribunal falló el viernes que el intento de Trump de usar una ley de poderes de emergencia para imponer esos gravámenes no era válido.

Dos de los tres jueces nombrados por Trump fueron parte de la mayoría que anuló la primera gran pieza de la agenda del segundo mandato de Trump que llegó ante ellos.

Esto es lo que hay que saber:

Lo que resolvió el tribunal

Trump se sustentó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, o IEEPA, como justificación para una andanada histórica de aranceles, aunque esa ley no menciona los aranceles. La IEEPA, que permite al presidente incautar activos y bloquear transacciones durante una emergencia nacional, se utilizó por primera vez durante la crisis de los rehenes en Irán. Desde entonces se ha invocado para diversos episodios de inestabilidad global, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 hasta la guerra civil siria.

El presidente sostuvo que el déficit comercial de Estados Unidos era tan grave que también calificaba como una emergencia, una afirmación que el máximo tribunal desestimó.

“El hecho de que ningún presidente haya encontrado jamás tal poder en la IEEPA es una prueba contundente de que no existe”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en nombre de la mayoría.

En su opinión, los jueces señalaron que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso, y no al presidente, la facultad de aplicar impuestos, incluidos los aranceles.

Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon.

“Los aranceles en cuestión aquí pueden o no ser una política acertada. Pero, en términos de texto, historia y precedente, son claramente legales”, escribió Kavanaugh.

Los reembolsos podrían ser un “lío”

Hasta diciembre, el Tesoro había recaudado más de 133.000 millones de dólares por los aranceles que el presidente ha impuesto en virtud de la ley de poderes de emergencia, según muestran datos federales.

Pero la Corte Suprema no abordó si las empresas y las personas que pagaron esos aranceles podrían recibir reembolsos. Muchas compañías, incluida la cadena de tiendas Costco, ya se han alineado para exigir devoluciones en tribunales inferiores. Sin embargo, incluso si con el tiempo se establece algún sistema de reembolsos, es posible que los estadounidenses comunes no vean ningún beneficio.

Kavanaugh, quien discrepó de la decisión del viernes, señaló que el proceso podría ser complicado.

“La corte no dice nada hoy sobre si, y en caso afirmativo cómo, el gobierno debería proceder a devolver los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores. Pero es probable que ese proceso sea un ‘lío’, como se reconoció en los alegatos orales”, escribió Kavanaugh.

Trump afirmó que el hecho de que el tribunal no abordara los reembolsos significaba que ello derivaría en años de litigios.

Es poco probable que la persona promedio, que no compró directamente productos del extranjero pero sintió el peso de los aranceles a través de precios más altos en algunos artículos, sea parte de cualquier ganancia inesperada potencial.

Los reembolsos, si llegaran a ocurrir, seguramente irían sobre todo a las empresas que pagaron los gravámenes.

Qué aranceles se ven afectados

A comienzos del año pasado, Trump citó la IEEPA para imponer aranceles a los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos: México, Canadá y China. Para justificar los gravámenes, declaró una emergencia nacional por la inmigración ilegal y el tráfico de drogas como el fentanilo y los químicos usados para producirlo.

Luego, en abril, en lo que Trump presentó como el “Día de la Liberación”, impuso aranceles “recíprocos” de hasta 50% a bienes de decenas de países —y un arancel base de 10% a prácticamente todos los demás—, también usando la IEEPA como justificación.

Trump también utilizó la IEEPA para imponer fuertes aranceles sobre productos brasileños, debido al procesamiento penal del expresidente Jair Bolsonaro, y sobre India, por la compra de petróleo ruso.

Muchos de los aranceles que Trump ha impuesto bajo la IEEPA han vivido una montaña rusa de actividad tras su implementación: se retiraron, se incrementaron y se reintrodujeron en distintos momentos durante el último año.

Aunque la decisión de la Corte Suprema trastoca muchos de los gravámenes, otros aranceles impuestos por Trump se basaron en otras justificaciones y no se ven afectados.

La mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos aún son objeto de aranceles elevados en sectores específicos, incluidos el acero, el aluminio, los automóviles, el cobre, la madera, los gabinetes de cocina, los muebles de baño y los muebles tapizados.

Trump critica fallo judicial, las empresas lo celebran

Trump no escatimó en críticas a la decisión, y tachó de “antipatrióticos” y “desleales”, y de ser una “vergüenza para nuestra nación”, a los jueces que votaron con la mayoría.

“Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están eufóricos. Están felices. Y están bailando en las calles”, afirmó Trump. “Pero no estarán bailando por mucho tiempo”.

Trump prometió seguir adelante con su agenda, y dijo que “hay métodos, prácticas, estatutos y autoridades” que “son incluso más fuertes que los aranceles de la IEEPA”. Entre las promesas de Trump el viernes estuvo la de firmar una orden ejecutiva para imponer un nuevo arancel global de 10% para compensar los gravámenes anulados.

Ese nuevo impuesto se implementaría bajo una ley federal que limita esos aranceles a 150 días. Sin embargo, si Trump logra convencer al Congreso de acompañar el plan, podrían extenderse por vía legislativa.

Aunque Trump lamentó la decisión, muchos opositores a los aranceles la celebraron.

We Pay the Tariffs, un grupo de pequeñas empresas que había combatido la implementación de los aranceles, calificó la decisión como una “tremenda victoria” para las compañías que habían sido perjudicadas por dichos impuestos.

“Han pedido préstamos sólo para mantener sus puertas abiertas”, manifestó el líder del grupo, Dan Anthony. “Han congelado contrataciones, cancelado planes de expansión y visto cómo se les drenaban los ahorros de toda una vida para pagar facturas arancelarias que no estaban en ningún presupuesto ni plan de negocios. Hoy, la Corte Suprema ha validado lo que hemos estado diciendo todo el tiempo: estos aranceles eran ilegales desde el inicio”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.